Conversa entre Catalina Martorell i Pau Tomàs sobre els mallorquins a l'Olimpíada Popular de Barcelona de 1936

Dimecres 24 de maig, a les 18.00 hores, a la biblioteca municipal del Molinar, es farà una conversa entre la historiadora i bibliotecària Catalina Martorell Fullana, i l'escriptor, investigador i mestre Pau Tomàs Ramis, autor dels llibres 'Els mallorquins a l'Olimpíada que no fou. Expedició a l'Olimpíada Popular de Barcelona 1936', i 'Olímpics Populars', tots dos editats per Galés Edicions. L'acte compta amb el suport d'Ona Mediterrània.

La xerrada tendrà lloc a l'aula dedicada a la cèlebre activista del Molinar, Aurora Picornell, que al darrer moment es va quedar a Palma i no va partir aquell 18 de juliol de 1936 amb l'expedició mallorquina d'esportistes, artistes i societat civil que conformaven aquell passatge. A Mallorca, tot just començaven a arribar notícies d'un aixecament militar, per la qual cosa, algunes persones que havien de desplaçar-se a Barcelona decidiren quedar-se.

L'Olimpíada Popular de Barcelona

L'Olimpíada Popular de Barcelona havia de ser un esdeveniment esportiu de caràcter antifeixista, alternatiu als Jocs Olímpics de Berlín de 1936, que finalment no es va dur a terme a causa de l'inici de la Guerra Civil espanyola.

Estava previst que l'Olimpíada Popular començàs el 19 de juliol de 1936 i havia de durar una setmana, fins el 26 de juliol.

Davant l'evidència que la preparació dels Jocs de Berlín s'orientava cap a aprofitar l'esdeveniment per apologia del nazisme i dels seus valors racials i militars, es varen produir protestes a nivell mundial, però finalment el COI va mantenir la celebració dels Jocs a Berlín. Barcelona va decidir organitzar una celebració alternativa, l'Olimpíada Popular, amb l'objectiu de recuperar el veritable esperit olímpic, la pau i la solidaritat entre les nacions, tot el que s'estava negant en l'organització dels Jocs de Berlín amb la complicitat del COI.

Més de 600 mallorquins cap a Barcelona

A Mallorca s'havia creat un comitè amb l'objectiu de promoure i organitzar la participació de mallorquina a aquella Olimpíada Popular. Es va organitzar una expedició formada per esportistes (futbolistes, atletes, boxadors, ciclistes...) i també agrupacions culturals com grups de ball popular, música coral, orfeons i altres expressions de la cultura popular.

Aquell 18 de juliol l’expedició mallorquina s’embarcà en el vaixell Ciudad de Barcelona. Al moll de Palma el comiat va ser apoteòsic, amb crits, cants, cançons revolucionàries i punys enlaire.

Una aventura increïble

Quan el vaixell arribà a Barcelona, els viatgers no varen poder desembarcar pel caos que hi havia. El vaixell va posar rumb cap a Mallorca, però quan eren a tocar de sa Dragonera, reberen un avís que a Mallorca havia triomfat el cop d'estat i que els feixistes els esperaven al port de Palma. De nou, mitja volta i cap a Barcelona de nou. Els mallorquins varen romandre al vaixell. A partir d'aquí, les històries d'aquells esportistes o membres d'agrupacions culturals, agafen dimensions d'aventures increïbles: alguns participaren a la Guerra, a la fugida cap a Catalunya Nord, camps de concentració i Segona Guerra mundial... alguns se sumaren a participar amb les Milícies Ciutadanes, altres es varen apuntar a formar part de l’expedició del capità Bayo cap a Mallorca.

Pau Tomàs Ramis ha plasmat la història d'aquelles dones i homes en dos llibres apassionants que recuperen unes vivències marcades per la guerra i l'aïllament familiar, i amb els quals, pretén retornar la veu als mallorquins que partiren cap a Barcelona i atracar les emocions viscudes per ells i els seus familiars. Uns esdeveniments que varen marcar per tota la vida molts dels participants i que implicaren el no retorn d'alguns, però que suposaren la consecució de la lluita per la pau, la solidaritat i la llibertat, valors que de forma frontal pretenia transmetre aquella Olimpíada Popular.