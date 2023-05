Neix Audiocat, el mitjà digital del pòdcast i l’espai sonor en català

Aquest dijous, 11 de maig, s’ha presentat el nou mitjà digital centrat en l’àmbit del pòdcast i l’espai sonor en català : Audiocat . Es tracta d’una aposta pel contingut sonor que cobreix l’actualitat del sector de l’àudio en la nostra llengua i funciona com a directori des d’on consultar pòdcasts en català, iniciativa pionera que no s’havia realitzat fins al moment. La plataforma s’estrena amb més de 350 pòdcasts indexats, demostrant així la tendència cap a aquest format emergent.

Els pòdcasts són un format d’èxit arreu del món que està transformant la indústria audiovisual i, als Països Catalans cada vegada hi ha més iniciatives en aquesta direcció. Precisament per això, Audiocat cerca ser l’espai de trobada dels projectes del sector sonor català i ajudar a enfortir la salut de la llengua a la xarxa .

D’una banda, el mitjà cobreix tota la informació relacionada amb la creació de pòdcasts al territori de parla catalana explicant l’ actualitat i les novetats de totes les peces que conformen l’ecosistema: podcasters, productores i plataformes on s'allotja el contingut. A més, quinzenalment hi haurà disponibles entrevistes a creadors de contingut que permetran al lector conèixer amb detall projectes consolidats i emergents d’arreu dels Països Catalans.

De l’altra, aglutina gran part de l’oferta disponible, creant un catàleg complet del contingut generat en la nostra llengua. Pel que fa a la cerca, el mitjà permet les cerques per nom i també per temàtica, la qual cosa permet a l’usuari filtrar els projectes segons les seves preferències. El web fins i tot proposa una tria aleatòria, a través de la qual s’escull un pòdcast a l’atzar, amb l’objectiu de sorprendre’s descobrint noves propostes. A més, recull els enllaços de reproducció de tots els continguts per a poder accedir fàcilment a les plataformes d’allotjament.