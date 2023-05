[VÍDEO] L'obra 'Va com va, tornar a les arrels', aquest cap de setmana a Palma i a sa Pobla

Del 12 al 14 de maig, la companyia Ovnipresents i l’Ajuntament de sa Pobla organitzen la tercera edició d’Albopàs - Festival de Teatre Alexandre Ballester amb un programa divers amb activitats per a tots els públics. Aquesta tercera edició està dedicada a l'autora manacorina Maria-Antònia Oliver.

Una programació diversa per a bastir ponts entre generacions

Les línies d'aquesta nova edició es caracteritzen per una obertura cap a noves formes i temàtiques, amb un to més fresc i per a un públic més jove, i cap a altres arts en viu que complementin el festival de teatre, obrint les portes a altres gèneres artístics diferents, com ara la música, la poesia i la narrativa. Podeu consultar el programa complet aquí.

Entre les diferents propostes, hi destaca l'obra Va com va, tornar a les arrels que es podrà veure al Teatre Principal de Palma aquest divendres a les 20 h, gratuïtament, i aquest dissabte, a la mateixa hora, a la plaça Alexandre Ballester de sa Pobla, per 8 euros.

Va com va és un viatge a cavall de dues generacions allunyades en el temps però íntimament unides emocionalment, que posa sobre la taula la pèrdua d’un model civilitzatori, que podem anomenar tradicional, establert a dins un marc espacial i temporal dominat per la vida comunitària (ruralitat, cultura popular…) i que es reflecteix en elements tan diversos com el menjar, el sexe o el vincle amb la terra.

El muntatge –bastit des d’una proposta teatral de base plenament contemporània, experimental- comença en el moment que l’espectador creua la porta de la sala. Així, la rebuda, amb 'herberet' i altres productes de la terra, marca l’inici de la peça: Una festa comiat, itinerant, entre processional i carnestolenca, que comença i acaba amb l’enterrament de l’àvia i on el menjar, les dites centencioses, les cançons, les xarreduries de carrer, la festa i la mort conviuen per a explicar de manera ben poètica, una història entranyable, que engalza uns éssers tan anònims com essencials.

Va com va vol ser un homenatge al poble valencià i a la seva cultura a través d’elements heterogenis -poemes de Vicent Andrés Estellés, cançons, dites i contaralles tradicionals…-, i a la vegada íntimament entrellaçats a través del llegat de les nostres àvies. Una història que es desenvolupa a través de l'estreta relació entre una àvia i la seva néta. Una experiència vivencial que proposa l'assumpció d‘un llegat que avui, més que mai, ens cal cuidar i, encara més, vindicar enmig d'un món que camina aliè als ritmes de la terra que ens va veure nàixer.

La peça, estrenada el 2018, s’ha pogut veure a Catalunya, País Valencià i Illes Balears i ha participat a Festivals arreu del territori com ara EVA (Festival en Veu Alta), Fira Litterarum i Escènia. Amb més de 25 funcions, la companyia puja a escena els versos d’Estellés en una creació col·lectiva que narra la història d’una padrina i la seua neta. Un recital poètic festiu que compta amb música en directe interpretada, en aquesta ocasió, per la mallorquina Aina Zanoguera. Signa el muntatge David Maqueda i el mallorquí Joan Fortuny en fa l’escenografia.

Segons les seus creadores, les valencianes Anna Berenguer, Marina Mulet i Sandra Monfort, la peça «busca un espai de recuperació i de reflexió; de vivència de totes aquestes experiències amb les quals hem crescut i que formen part de nosaltres, del nostre entorn i la nostra cultura. Creiem que a la base de les arrels estan les paraules: la manera de parlar d’una terra de secà què el temps ha anat erosionant».

El col·lectiu, format per Berenguer, Mulet i Monfort, va nèixer el 2017 a Barcelona mentre les tres cursaven els seus estudis a l’Institut del Teatre i l’ESMUC. Ara, a cavall entre València i Mallorca, preparen el seu segon espectacle 'Esqueix. Un estiu al teu ventre' que s’estrenarà a la Sala Ultramar de València aquest setembre després d’haver guanyat una de les residències especials de creació del Teatre del Mar i el Teatre Principal.