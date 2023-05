'Ocells errants' de Rabindranath Tagore, la nova ressenya de Pere Joan Martorell a Ploma.cat

L'escriptor i crític literari, Pere Joan Martorell, publica una nova contribució a la revista d'Idees, cultura i Art, Ploma.cat. En aquesta ocasió es tracta de la ressenya del llibre Ocells errants de Rabindranath Tagore que de la mà de Quid Pro Quo i amb traducció de l’anglès de Teresa Bauzà Bosch, és a l'abast dels lectors.

«Més que d’aforismes o d’il·luminacions líriques, es tracta de píndoles concentrades de pensament, reflexions filosòfiques que ens aboquen a una mirada contemplativa, profundament lluminosa i espiritual, del món i la bolla. I aquí hi entra tot, absolutament tot. Des de la pols i les flors a la música i l’amor. Des del silenci i el soroll a la pau i la germanor. Sí, la vida i la mort premudes a través d’aquests versos essencials i clarividents d’una poeta que anava més enllà de l’ara i aquí per abastar altres dimensions de l’ànima, per conquerir nous territoris de l’esperit».