[ÀUDIO] Auxili: «Estem molt il·lusionats de participar a l'Acampallengua, sobretot per la importància d'impulsar el català»

La banda ontinyentina de reggae Auxili ja va presentar el nou àlbum, 'Guaret', a Mallorca el passat 24 d'abril de 2022 a Manacor al Correllengua 2022. Ara, aquest dissabte, tornen a Mallorca per a participar a l'Acampallengua, la iniciativa de Joves de Mallorca per la Llengua que torna després d'onze anys.

Des d'Ona Mediterrània han pogut conversar amb el cantant Esteve Tortosa qui ha remarcat que estan molt contents i il·lusionats per acompanyar Antònia Font en el darrer concert que fa a Mallorca. A més, han explicat que han vengut amb temps a l'illa per a poder gaudir de la gastronomia i dels pobles de l'interior de Mallorca. Venen directament d'un Viña Rock on ho han tengut un èxit impressionant i han assenyalat que els fa molta il·lusió poder participar a l'Acampallengua, sobretot per la importància d'impulsar el català i donar-li vida a la llengua.

Podeu escoltar l'entrevista sencera aquí: