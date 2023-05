[VÍDEO] Un vídeo homenatja la feina i el compromís dels Joves de Mallorca per la Llengua

L’Obra Cultural Balear (OCB) va convocar el passat divendres els representants de la societat civil de Mallorca a un acte de visualització del compromís amb la llengua catalana. L’acte va tenir lloc al Teatre Xesc Forteza de Palma i va comptar amb l’assistència d’un gran nombre d’entitats que s’han adherit a aquest compromís amb la nostra llengua.

L’entitat va aprofitar l'ocasió per a homenatjar amb un vídeo la feina i el compromís que des del 1994 té l'organització juvenil Joves de Mallorca per la Llengua i també per a recordar que tenim una cita aquest cap de setmana a sa Pobla amb l’Acampallengua.

Després d'onze anys, els Joves han recuperat una de les seves activitats més emblemàtiques: l’Acampallengua. Així, els dies 6 i 7 de maig, sa Pobla s'omplirà d'activitats i música per al foment de la nostra llengua. L'esdeveniment, a part del concert en què Antònia Font ocupa el cap de cartell, està conformat per un seguit d'activitats que es desenvoluparan a diversos llocs de sa Pobla durant tot el cap de setmana. Podeu consultar el programa complet aquí.