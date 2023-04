Set poemes de Mar Grimalt a Ploma.cat

La cantautora, Mar Grimalt, mostra la seva faceta de poeta a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat. Ens ofereix una mostra de poemes breus que forment part de 'Recull d’escrits'.

Mar Grimalt (Felanitx,1996) és coneguda, bàsicament com a cantant. El seu estil es caracteritza per emprar instruments de percussió ibèrica (guitarra, pandero quadrat) com a eina d’expressió combinats amb la musicació de poetes, com Miquel Bauçà i Maria-Mercè Marçal.

Mar Grimalt va passar la seva infantesa a Felanitx, i als 18 anys es va traslladar a Madrid i a Mèxic a estudiar Teràpia Ocupacional, i continuà amb el màster de Musicoteràpia. El 2021 va ser preseleccionada al concurs Sona9, va obtenir la segona posició a l’IBJove i va guanyar la 14a edició del Concurs Sons de la Mediterrània a Manresa, com a part del premi, Mar Grimalt va enregistrar el seu primer elapé que va presentar a tots els festivals participants del concurs: la mateixa Fira Mediterrània, el Tradicionàrius, el Música a la Vila del Vendrell, el FIMPT de Vilanova i la Geltrú, l'Ethno Catalonia de Banyoles i el Circuit Folc.