L'Institut d'Estudis Autonòmics coedita, en castellà, l'obra 'Autonomía, costas y litoral'

L’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA), conjuntament amb l’Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya, ha coeditat, en llengua castellana, l’obra 'Autonomía, costas y litoral'. Es tracta d’una recopilació de ponències acadèmiques, però també de representants de diverses administracions que van participar a les jornades sobre costes i litoral van tenir lloc l'any passat a Palma i a Girona.

La presentació, que s’ha fet a l’Arxiu del Regne de Mallorca, ha comptat amb la presència de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir; el director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de Catalunya, Joan Ridao, i del director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, Lluís Segura.

La consellera Garrido ha destacat que «la col·laboració tècnica duita a terme subratlla l’interès de dues comunitats autònomes seriosament preocupades per la planificació, l’ordenació i la gestió de les nostres costes, un àmbit crucial per a la definició de polítiques de gran abast des de molts punts de vista».

El conseller Mir ha explicat que «aquesta és una publicació importantíssima perquè arriba en un moment en què s’està qüestionant per part d’alguns l’Estat de les autonomies». En aquest sentit, Mir ha insistit que «cal reivindicar més que mai la necessitat que l’Administració en matèries tan delicades com pot ser la gestió del domini públic marítim-terrestre que ha de ser el més propera possible i, més, en un país com el nostre, insular i amb personalitat pròpia». .

L’obra aborda la matèria entorn a tres eixos: la dinàmica de l’aplicació dels estatuts de segona generació de les comunitats autònomes costaneres; l’abast funcional real de les competències assumides, en vista de les funcions executives i dels controls, en bona part discrecionals, que manté l’Estat; i el funcionament dels mecanismes de col·laboració, tant els de cooperació com les comissions mixtes encarregades de negociar i verificar els traspassos corresponents.