La Fundació Mallorca Literària presenta els cicles Versud i Primavera al Jardí

La Fundació Mallorca Literària ha presentat aquest dimarts els seus dos cicles d’activitats de primavera: Versud, Cicle d’acció poètica, i Primavera al Jardí. Amb aquestes dues propostes, Mallorca Literària planteja una trentena d’activitats poètiques i literàries per a gaudir d’una primavera cultural arreu de Mallorca.

La major part de les activitats són gratuïtes i es poden consultar al web www.mallorcaliteraria.cat.

Versud

El Cicle d’acció poètica Versud arrenca un any més impulsat des de la Casa Blai Bonet - Centre de Poesia, a Santanyí, per a expandir-se per tota l’illa. Un programa amb una quinzena d’activitats que reivindiquen la paraula viva, una poètica plena de ressons que ens acompanyarà des del 28 d’abril fins al 4 de juny.

El cicle començarà amb l’espectacle ‘Una paraula grega’, amb dramatúrgia de Sebastià Portell a partir de poemes de Jaume Vidal Alcover, per commemorar el centenari del naixement del poeta manacorí. Continuarà amb quatre actuacions a Santanyí, Portocolom, Felanitx i la Colònia de Sant Pere de l’espectacle al carrer ‘Projecte infinit’, del poeta Oriol Sauleda acompanyat per Xavier Vallverdú. Al cicle també hi serà present la commemoració de l’Any Rector de Vallfogona amb un espectacle poètic a càrrec d’Eduard Carmona i Guillem Callejon, on també hi participaran els mallorquins Clara Fiol i Miquel Àngel Adrover.

La poeta i activista palestina Rafeef Ziadah actuarà a Can Balaguer, acompanyada del grup català Remei de ca la fresca, en una proposta creada específicament per a la Setmana de la Poesia de Barcelona i Versud. També torna un dels actes més esperats de Versud, el Poesia i vi, enguany al jardí de la Casa Llorenç Villalonga a Binissalem. A més, a la programació no hi falten les rutes literàries arran de mar: Mondragó, Cala d’Or i Cala Rajada.

La trobada Versud Poètica d’enguany estarà protagonitzada per tres poetes bascs: Itziar Ugarte, Oihana Arana i Hedoi Etxarte, que estaran acompanyats pels mallorquins Joan Tomàs Martínez i Laura Torres. En aquesta tercera edició de la trobada, amb accent basc, els cinc poetes conviuran durant tot un cap de setmana amb la intenció de generar un espai de trobada i de creació poètica. Divendres 26 de maig recitaran al Teatre de Santanyí i dissabte 27, els asturians Miguel i Andrés Rodríguez els seguiran amb l’espectacle ‘A lluz, Orión, e a nova lluz’, amb el qual la llengua asturiana prendrà el relleu per a la propera edició de la trobada Versud Poètica.

Per últim, Aina Tramullas posarà la cirereta al pastís del cicle d’acció poètica Versud 2023, presentant el seu projecte ‘Per poder-te cantar’ amb banda completa. Serà el 3 de juny a un indret amb un encant màgic: el jardí de l’oratori de Sant Blai, a Campos. Abans del concert, els poetes Ismael Sempere, Jèssica Ferrer, Cecília Navarro i Pau Pascual recitaran els seus versos maridats amb vi novell.

Primavera al Jardí

El cicle Primavera al Jardí proposa quatre dissabtes literaris al jardí de la Casa Llorenç Villalonga a Binissalem. Del 29 d’abril al 20 de maig, cada dissabte a partir de les 10.30 h hi haurà activitats familiars, presentacions literàries i espectacles en viu. El primer serà dia 29 d’abril, amb visita dramatitzada familiar a la Casa Llorenç Villalonga, taller creatiu per a petits i grans, presentació del llibre Paradisos suportables. Cases d’escriptors a Mallorca de Sebastià Portell i vermut en viu amb ‘Una paraula grega’.

La següent cita serà el 6 de maig amb una nova visita dramatitzada a la Casa Llorenç Villalonga, taller creatiu, presentació de novetats literàries de poesia amb Joan Tomàs Martínez, Noèlia Díaz Vicedo, Àngels Cardona i Damià Rotger i vermut en viu amb Pep Garau Trio. El 13 de maig, taller de teatre familiar i presentació de novetats literàries amb Cati Moyà, Antònia Vicens, Miquel Bezares i Pere Antoni Pons, seguit de vermut en viu amb l’espectacle ‘Qânàt, L’esperit del Puput’.

Per acabar, el dissabte 20 de maig hi haurà taller familiar de creació, presentació de novetats literàries amb Carlota Oliva, Tomeu Canyelles, Gabriel ST Sampol i Miquel Perelló i vermut en viu amb l’espectacle ‘Tal dia farà un any’, basat en el Calendari Folklòric de Mallorca de Rafel Ginard.