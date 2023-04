Les memòries de Bartomeu Mestre, soldat i metge durant la Guerra Civil, reeditades en català

La Casa de Cultura de Felanitx fou l'escenari aquest dijous de la presentació d'una reedició en català de 'La darrera paraula?' de Bartomeu Mestre Mestre, oferta per Nova Editorial Moll. El llibre, una novetat per l'edició d'enguany de Sant Jordi, ofereix una versió traduïda per Josep Ramon Santiago de les memòries de la Guerra Civil d'un metge psiquiatre.

El llibre presentat apareix a la pràctica totalitat de les bibliografies que tracten la Guerra Civil. Nascut a Felanitx el 1914, Bartomeu Mestre es veié immers en el conflicte per haver començat escasses setmanes abans del cop d'Estat el servei obligatori a l'Hospital Militar de Palma. El llibre recull les memòries d'un «soldat metge» durant la contesa militar.

L'acte de presentació comptà amb la participació de Maria del Carme Mestre (filla de l'autor), Bartomeu Mestre Sureda (prologuista i familiar també de l'autor), Josep Tomàs Montserrat (expert en psiquiatria) i Tomeu Canyelles (historiador i editor). La presentació tornarà a tenir lloc dia 4 de juny migdia a la Fira del Llibre de Palma.