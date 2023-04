El Centre d’Art sa Quartera d’Inca acull una exposició retrospectiva de Joan Lacomba

El Centre d’Art sa Quartera d’Inca ha inaugurat el passat 1r d’abril l’exposició 'Joan Lacomba: un tast guaitant per la finestra del temps, 1934-2022', una retrospectiva de l’artista multidisciplinari que combina les obres més destacades de la seva trajectòria amb una part de la seva producció artística que inicialment ell mateix va descartar. Ara, amb la idea d’oferir aquesta cara B de la creació, d’allò que queda darrere de la producció més visible, la mostra incorpora moltes d’aquestes peces.

L’exposició, que es podrà visitar fins al 1r de juliol, va ser ideada inicialment per Lacomba, que volia mostrar aquelles obres que no van ser triades o exposades per alguna raó i, així, oferir una visió encara més àmplia del seu recorregut artístic. Després de la seva mort, l’any 2022, Aïda Lacomba i Pere Lacomba, amb l’ajuda de la companya de vida de l’artista, Joana Gomila, encetaren un procés de recerca per articular l’exposició que ell va definir i executar-la. A través de la tècnica de l’arxiu i dels testimonis de persones que treballaren amb ell, neix finalment aquest projecte, que, tot i lluny de ser-ho únicament, funciona alhora d’homenatge per a una figura clau de les arts plàstiques de les Illes Balears.

Entre les obres que la conformen hi ha, sobretot, obra pictòrica, amb l’oli i l’acrílic com a protagonistes, però també dibuixos ràpids, collage, cartelleria, dues instal·lacions i dues escultures. L’objectiu ha estat construir un projecte com el que hauria volgut l’artista, amb obres primerenques dels anys 60, de contingut més paisatgístic, treballs mai exposats que marcaren un abans i un després per a la seva trajectòria i d’altres de més contemporànies que ajuden a comprendre la versatilitat creativa de Lacomba.

La tria de la ciutat d’Inca com a espai per a la mostra no és fútil: respon al fet que, tot i ser palmesà, Lacomba va dedicar gran part de la seva vida a Inca, on va treballar com a professor de secundària, i combinà així dues de les seves passions: la docència i l’art. Una de les seves escultures es pot veure ara a l’espai exterior de l’institut on va treballar durant molts d’anys, l’IES Berenguer d’Anoia, per transmetre a generacions senceres d’alumnes la passió per l’art.

Nascut al barri de So n’Espanyolet el 1934, Lacomba va estudiar Belles Arts a Barcelona i aviat es va convertir en un artista multidisciplinari, que treballava el dibuix, la pintura, l’escultura, el gravat, les instal·lacions, la performance, el teatre o l’escenografia. Va compaginar la producció artística amb la docència i amb diverses causes polítiques, com és la defensa de la memòria històrica. Lacomba es va mantenir actiu fins al final. De fet, la darrera exposició que va inaugurar fou just mesos abans de la seva mort, el maig del 2022, i ja estava treballant en 'Un tast guaitant per la finestra del temps'.

L’extensa producció pictòrica d’aquest artista inclou des de les obres inicials centrades en paisatges urbans, retrats o bodegons minimalistes, fins a l’etapa més consolidada i madura, en què destaquen les sèries Ritmes, Reviscolaments, Sex, Terra i dona, Serres i serralades o Bestiari. A l’obra, s’hi poden reconèixer trets figuratius, abstracció gestual o surrealisme.

Durant la seva trajectòria va rebre diversos reconeixements, com el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears, el Premi Emili Darder de l’Obra Cultural Balear, el Premi de la II Gala de les Arts Escèniques del Consell de Mallorca i el Premi Fra Miquel Gual de l’Obra Cultural Balear.