Pep Toni Bauçà guardonat amb el I Premi Es Niell 2023, de l'Obreria de Santa Cristina

Aquest dissabte, a Lloret de Mar, municipi de la demarcació de Girona, s'han atorgat els Premis 'Es Niell' 2023, els primers premis de narrativa lliure organitzats per l’Obreria de Santa Cristina. Una entitat cultural que té com a objectius l'organització dels actes que s’hi celebren des de temps immemorial, conservar-ne les tradicions, i tenir cura de la preservació del santuari.

Per aquesta primera edició del concurs literari de relats breus, es varen presentar un total de cinquanta-quatre treballs en categoria d’adults, i set escrits per joves de 14 a 17 anys.

El Jurat ha fet mereixedor del premi en categoria d’adult a l'escriptor mallorquí Pep Toni Bauçà i Ballester, amb el seu relat 'La vida secreta de les estrelles'. Han escollit la seva obra per la destresa en la narrativa argumental de la història, la riquesa del vocabulari i el tractament dels sentiments humans en situacions límit.

Pep Toni Bauçà, nascut a Campos, el 15 d'abril de 1974, és autor de les novel·les ‘L’ombra a l’abisme’, 2011; ‘El destí il·luminat’, 2013; ‘El darrer alè de l’ànima’, 2016; i el recull de relats ‘Els dies oblidats’, 2020. Va participar, el 2013, en el recull 'Els caus secrets. Antologia d’escriptors dels Països Catalans posteriors al 1972'. També a l'any 2013, va ser finalista amb menció d’honor del jurat en el X Concurs Literari de Contes, Poesia i Textos teatrals Vila de Gràcia, i va guanyar el segon premi en el XXII Concurs de Conte curt Antoni Gomila, de Montuïri.

El primer premi en categoria jove ha estat per a Tomàs Girbau i Xalabarder, estudiant del col·legi Bell-lloc del Plà de Girona. El text destaca per la seva subtilesa i per exposar amb profunditat la soledat des del pensament més costumista.

Des de l’Obreria de Santa Cristina han valorat aquesta primera edició del Premi Es Niell com una contribució més de l’Obreria a dinamitzar la vida cultural lloretenca i a fomentar l’ús de la llengua catalana. L’activitat serà anual i es preveu que en la festa de lliurament dels premis s’homenatjarà la figura d’algun personatge representatiu de la cultura o la literatura dels Països Catalans. En aquesta primera edició, l’acte s’ha dedicat a l’escriptor mallorquí Miquel Costa i Llobera, i s’ha fet lectura del seu immortal poema 'El pi de Formentor' sota el pi centenari de Santa Cristina de Lloret de Mar, fet que revesteix d’un simbolisme evident la relació dels dos arbres.