Selecció de poemes de Pere Suau a Ploma.cat

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat publica, aquesta setmana, una selecció de poemes del poeta bunyolí Pere Suau Palou.

Pere Suau Palou és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears. L’any 2002 va ser guardonat amb el premi de poesia Rei en Jaume, per l’obra Cremaran vespres i albes, publicada el 2002. Aquest mateix any va obtenir el premi de poesia Miquel Àngel Riera, per l’obra He estotjat un ram de versos per al teu dolor que va ser publicada el 2003.

Ha participat en un projecte poètic i musical amb el pianista Antoni Bujosa. En relació amb aquest projecte, el 2005 enregistraren el disc compacte Triangles a la boca. El 2005 va enregistrar, també, el projecte Tretze poemes i un post-it a la memòria, amb els músics Guillem Pericàs i Miquel Muntaner. Actualment, amb el músic Antoni Bujosa i el cantant Pau Debon preparen l’edició d’un futur CD basat en els seus darrers llibres Cignes tenebrosos, Cors artesians i Pascor.

L’any 2012 va obtenir exaequo el premi de poesia Miquel Martí i Pol per l’obra Gust d’ametller o de lluna. L’any 2020 va merèixer el 44è premi de poesia Marià Manent per l’obra Cignes tenebrosos publicada per “La Font del Cargol”. L’any 2021 va ser guardonat amb el 13è premi de poesia Jordi Pàmias amb el poemari Cors artesians editat per “Pagès Editors”. El 2022 va rebre el V Premi de Poesia Vila de Porreres amb el llibre Pascor editat per “Edicions Balèria”. Durant el 2022 va publicar amb “Edicions El Cal·lígraf” la primera traducció al català dels Himnes Òrfics.