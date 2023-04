Xarxa anuncia el seu adéu i una sèrie de concerts de comiat

«Ens dol a l'ànima anunciar això, però ha arribat el moment. Xarxa deim adéu. Partim contents, satisfets i orgullosos de tot allò que hem aconseguit. No ha estat un camí fàcil, i ens enduim mil aprenentatges, les millors vivències de les nostres vides i una gran família», així comença el comunicat de comiat del grup de música Xarxa.

El grup recorda que «Han passat moltes coses des del primer concert de Xarxa el 2010 al Correllengua de Son Gotleu, i hem superat de llarg les expectatives de quan érem uns nins. Teníem uns 14 anys quan va començar tot això, hem crescut amb Xarxa. El pes emocional és enorme. Però els anys no perdonen, i la motivació ja no és la necessària per mantenir un projecte d'aquestes característiques».

L'adéu és ple de records i agraïments: «Volem donar les gràcies i enviar una aferrada fortíssima a tots els exmembres del grup i a tota la gent que ens ha ajudat i ha format part del projecte, de forma directa o indirecta. Especialment, volem donar les gràcies a na Joana i en Reis, que sempre han fet de ca seva una casa per nosaltres i ens han tractat com uns fills. Però, sobretot, volem agrair a les nostres famílies i a tots els amics i amigues que ens vàreu acompanyar sempre als concerts dels primers anys. Sense vosaltres, res d'això hagués estat possible».

Finalment, anuncien que «No partirem, però, sense fer abans un comiat com toca. Farem concerts per dir adéu. De moment, ens veim el proper dissabte 22 d'abril a la Casa Menorca en el nostre darrer concert a Barcelona».