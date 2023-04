La Fundació Robert Graves treballa en un espectacle basat en la vida de l'escriptor anglès i la seva relació amb Mallorca

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, acompanyat per la directora general de Cultura, Catalina Solivellas, han visitat aquest divendres la Fundació Robert Graves per compartir amb el director de l'entitat, William Graves, idees sobre el projecte d'espectacle teatral multidisciplinari sobre l'escriptor i poeta Robert Graves, que es troba en una primera fase després de la seva aprovació per part del patronat de la fundació.

L'espectacle combinarà diverses disciplines com la música, la dansa, la interpretació i el llenguatge documental i cercarà connexions existents entra la vida del poeta i la seva obra. Més enllà d'enaltir la seva obra, l'objectiu és entendre al personatge en funció dels episodis vitals del poeta de Wimbledon i fill il·lustre de Deià.

Des del Govern, i a través de la Direcció General de Cultura, es vol emfatitzar la «importància internacional d'una figura cabdal de la literatura i la cultura» amb una fundació pròpia a les Illes Balears. Per això, l'espectacle es concebrà per representar-lo en català, però també en castellà i anglès.

El projecte continua amb la tasca de difondre el llegat de Graves des de les seves arrels a les Balears i arriba després de la celebració l'any passat a Palma del 15è Congrés Internacional Robert Graves que analitzà la importància de la correspondència (6.000 cartes escrites a l'illa) en l'obra de l'escriptor anglès.

La Fundació Robert Graves és una entitat pública sense ànim de lucre creada pel Govern per conservar viva la memòria d'un autor universal que va escriure gran part de la seva obra a Mallorca. La Fundació va adquirir la seva casa de Deià i la va obrir al públic el 2006. La casa de Robert Graves mostra una exposició permanent i la Fundació celebra esdeveniments literaris i trobades acadèmiques sobre la seva obra.