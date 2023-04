Més per Menorca convida Eudald Carbonell a presentar el seu llibre 'El futur de la humanitat' a Ciutadella

Eudald Carbonell, catedràtic de Prehistòria de la URV, codirector de les excavacions d'Atapuerca i investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, viatjarà fins a Menorca per a presentar el seu assaig sociològic 'El futur de la humanitat'.

En aquest acte, organitzat per Més per Menorca, Carbonell mantindrà una conversa amb el candidat a la Presidència del Consell, Josep Juaneda, sobre la transformació de la societat a partir de conceptes com «la planetarització, la individualitat col·lectiva, els lideratges col·lectius o la feminització de la societat».

La trobada tindrà lloc el pròxim dijous, 20 d'abril, a les 20.00 hores a la sala d'actes de l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella.