[VÍDEO] Pèl de Gall presenta nou disc: 'Forces d'atracció'

Aquest divendres, 14 d'abril, els menorquins Pèl de Gall han publicat el seu cinquè treball d’estudi, titulat 'Forces d'atracció'.

'Forces d’atracció' (RGB Suports, 2023), continua en la línia musical dels senzills que varen publicar la primavera passada: 'Junts', 'Terra i Sal', 'Mai' i 'C'est la vie'. Es tracta d'un pop-rock modern, fresc i festiu amb una àmplia varietat d'estils i matisos, com ara algunes pinzellades de música urbana i fins i tot d'electrònica. La temàtica de les cançons és l’habitual del grup: lletres variades plenes de festa, alegria, optimisme, vida, amor, i amistat, amb històries i situacions de la vida quotidiana amb les quals és fàcil sentir-s’hi identificada.

En la mateixa línia que amb el senzill 'Terra i Sal', que va comptar amb la col·laboració d'Èric Vergés, Xavi Sarrià i Xanguito, en aquest nou disc també podrem gaudir de les col·laboracions d’artistes de renom dins de l'escena de música catalana, com Guillem Solé (Buhos) i Jazzwoman.

El disc està format per 14 cançons, entre les quals en trobam 8 que són totalment inèdites i 2 bonus track ('Ses festes' i 'Què cony!'), que són dues cançons publicades fa més de 10 anys i que han estat reeditades amb motiu del desè aniversari de la seva publicació.

Aquest nou treball, que es publica tant en format CD físic com digital, s'ha produït, enregistrat a l'estudi de David Rosell (Estudis Ca'n Pardaler), i masteritzat per Carlos Hernández Carbonell, a l'estudi CHC. 'Forces d'atracció' es pot escoltar aquí.