El primer Festival de Manga i Anime en català arriba a Menorca

El FeMA, el primer Festival de Manga i Anime íntegrament en català, arriba a Menorca el dissabte 8 d’abril a l’espai del Moix Negre Cinemes, al Canal Salat de Ciutadella de Menorca.

A l’espai exterior dels cinemes, a partir de les 10 h del matí, hi haurà una fira de còmics amb les principals editorials en català, venda de samarretes i objectes de cultura manga, art i una exposició de joves artistes de Menorca. A l’interior del cinema es realitzaran les activitats: a les 11 h taller d’il·lustració a càrrec de Paula Aranega (autora del cartell del festival) i Itziar Valverde, dues expertes del gènere que col·laboren amb editorials de renom com ara Norma Editorial. A les 17 h està prevista una xerrada titulada ‘Univers Anime’ amb dos coneguts actors de doblatge en català, Masumi Mutsuda i Nerea Alfonso.

Durant tot el dia hi haurà un concurs de disfresses. Per a participar-hi només cal fer-se una foto i publicar-la a Instagram amb l’etiqueta #FeMA23. Aquestes activitats són totalment gratuïtes. Després, és el torn de les pel·lícules d’anime, per només 3 euros l’entrada el públic podrà gaudir d’una doble sessió amb Evangelion: 3.0 i 1.01 Thrice Upon a Time. També el 15 d’abril es projectarà la pel·lícula Blue Thermal.

L’objectiu del FeMA és promoure la llengua i la lectura entre el públic més jove a través de la cultura manga i anime. Aquesta iniciativa és una idea de l’associació vaDcultura, de foment de la literatura a Menorca, amb la col·laboració i la coorganització del Govern que ha previst activitats també a Mallorca, Eivissa, Formentera i a Ciutadella, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ciutadella, el Moix Negre Cinemes, la Xarxa de Biblioteques de Menorca, els Tallers d’art, el Centre Municipal d’Art de Ciutadella, l’agrupació Coala de Maó i comerços de proximitat com les llibreries vaDllibres i Llibreria Pau, també la botiga Chaplin 2.0 de Maó i divulgadors experts en manga i anime com ara Samfaina i ComiCat.