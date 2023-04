Arriba la primera Lliga del Paraulògic

Aquesta primavera es disputarà la primera Lliga del Paraulògic. Començarà el 17 d'abril i es desenvoluparà durant els dos mesos següents fins a arribar a la gran final, que serà el 17 de juny.

Amb aquesta iniciativa, es vol proposar una nova manera de jugar al Paraulògic, amb nous desafiaments que faran més emocionant l'experiència de joc i alhora amb l’al·licient de la competició. També es volen crear espais per a desvirtualitzar el joc i dinamitzar la comunitat del Paraulògic, molt activa a les xarxes socials.

Qui hi pot participar?

Tothom podrà participar en la Lliga del Paraulògic, sempre que compleixi un únic requisit: ser usuari registrat del Paraulògic. Ara com ara, hi ha més de 6.000 usuaris registrats i el joc en línia continua superant diàriament els 100.000 usuaris únics.

El joc ha estat pensat perquè hi participin els habitants d’Andorra, Catalunya Nord, les Illes Balears, el País Valencià, el Principat i l’Alguer, però els catalans residents a l’exterior també hi podran jugar. S’hauran d’apuntar a la comarca amb què sentin un vincle més fort.

Com funcionarà la Lliga?

La Lliga del Paraulògic es dividirà en quatre fases. Les dues primeres seran en línia i eliminatòries. Les dues darreres seran les semifinals i la final.

En línia:

- Primera fase: 17, 18 i 19 d’abril. Àmbit comarcal. Eliminatòria. - Segona fase: 21 d’abril. Àmbit regional. Eliminatòria.

Presencial:

- Semifinals

- Catalunya Nord: 6 de maig

- Illes Balears: 13 de maig

- Andorra: 20 de maig

- País Valencià: 27 de maig

- Principat: 3 de juny

- Final: 17 de juny

Es vol garantir la representació de jugadors de tots els Països Catalans i de l'Alguer; per això s'ha decidit d’emmarcar la lliga territorialment.

La primera fase es jugarà a escala comarcal, és a dir, que els jugadors d'una mateixa comarca competiran entre ells. En la prova inicial jugaran durant tres dies consecutius en un rusc que es farà arribar als usuaris registrats, igual que si fos el joc diari. Els jugadors de cada comarca que hagin acumulat més punts es classificaran per a la segona fase.

La segona fase es jugarà a escala regional. Els jugadors classificats hauran de competir mirant de trobar el màxim de paraules en un rusc del Paraulògic amb un temps limitat de 15 minuts. En aquesta prova no s'espera que els jugadors arribin a trobar totes les paraules possibles, sinó que arribin al màxim en aquest temps tan breu.

Els que aconsegueixin una puntuació més alta de cada regió es classificaran per a les semifinals, que es faran a les capitals: Andorra la Vella, Barcelona, Palma, Perpinyà i València.

En el cas de l'Alguer, el jugador que hagi obtingut una puntuació més alta en la segona fase es classificarà directament per a la final. A la ciutat sarda, no s’hi jugarà cap semifinal.

L’estructura de les semifinals serà semblant a la partida presencial que es va jugar amb motiu del primer aniversari del Paraulògic al CCCB. Tanmateix, s’ha desenvolupat un sistema informàtic per a millorar l’experiència dels jugadors i garantir un recompte correcte de la puntuació.

En les semifinals es decidiran els finalistes, que seran convidats a participar en la gran final del 17 de juny a Barcelona.

La xifra de classificats es calcularà segons criteris demogràfics: com més habitants tengui una comarca, regió o país, més classificats hi haurà. En el cas d'Andorra, Catalunya Nord i l'Alguer, s’aplicarà un criteri especial per a assegurar el correcte desenvolupament del joc.

Finalment, el 17 de juny es disputarà la final de la Lliga del Paraulògic. S’hi aplegaran gairebé una setantena de jugadors provinents de tot el país per posar a prova les seves habilitats jugant al Paraulògic. L'estructura de la partida serà la mateixa que en les semifinals, i acabarà amb la nominació dels tres guanyadors de la primera Lliga del Paraulògic. Com a premi, obtendran un lot del Paraulògic, una subscripció anual al diari VilaWeb i una capsa regal de Fent País.

A part de ser una competició, també es vol que aquests esdeveniments siguin una festa, tota una avinentesa per a celebrar la comunitat del Paraulògic i la nostra llengua.

La Lliga del Paraulògic és possible gràcies al suport de Parlem, que n’és el patrocinador.