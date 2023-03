[VÍDEO] 'Unite' i 'M', els dos senzills on Metacorc juga amb els clàssics del cinema

Després d’avançar els dos primers senzills, 'Cavalls de Fusta' i 'Flames', el trio de rock alternatiu mallorquí Metacorc presenten dues noves composicions, 'Unite' i 'M', que formaran part del seu nou treball, 'Flames'. Estam davant de dos temes instrumentals on Metacorc vol allunyar-se de l’estructura clàssica per a endinsar-se en terrenys més experimentals jugant amb clàssics del cinema.

Al videoclip d''Unite', els fotogrames de la pel·lícula 'El Gran Dictador' de Charles Chaplin es van passejant pels instruments i amplificadors del grup. Segons el grup mallorquí, el missatge d’El Gran Dictador continua tan vigent ara com a la seva estrena. Com a curiositat, la música per a acompanyar el fragment del discurs final va sorgir ja fa un temps quan la banda la feia com a introducció als concerts. Per a fer un gir més actual, han decidit substituir la veu original de Chaplin per una de femenina (Yolanda Gómez) que contrasta i alhora encaixa d’una manera molt especial amb el material original.

El segon senzill, 'M', musicalitza el clàssic 'M, un assassí entre nosaltres' de Fritz Lang (la primera pel·lícula sonora del director alemany) on se dissecciona el costat més fosc de l'ànima humana a través dels crits desesperats d'un assassí pedòfil. I, com amb 'Unite', Metacorc acompanya el discurs de l’assassí pedòfil amb notes contundents per a remarcar les paraules.

A nivell gràfic, les dues portades són acord a la temàtica i elaborades per Alba Semmler:

Sobre Metacorc

Metacorc és un trio de rock alternatiu mallorquí en actiu des del 2015 format per Àngel 'Mussol' Bosch -composició, guitarra i veu- Andrea Trujillo -baix- i Juan Bonet -bateria. Amb un so dels noranta i alternant a parts iguals veus melòdiques amb guitarres potents i enèrgiques, la música de Metacorc porta sonant i seduint el públic illenc del gènere des del seu EP de debut 'Militàncies i Mel' (autoproduït, 2018).

Han compartit cartell amb bandes com Lendakaris Muertos o Berri Txarrak. Així mateix, varen formar part del cartell del Festival per la Llibertat d’Expressió.

metacorc - unite from Món en Flames on Vimeo.

metacorc - m from Món en Flames on Vimeo.