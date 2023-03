[VÍDEO] 'L'Obra i el dinosaure' es preestrena a la Sala Augusta i s'estrena a IB3 aquesta setmana

IB3 Televisió estrenarà diumenge, 2 d’abril, a les dotze del vespre, el documental d’Antoni Mir Marí L’Obra i el dinosaure, un recorregut de la lluita dels mallorquins per la llengua i cultura, vertebrada per la seva entitat més representativa en aquesta tasca, l’Obra Cultural Balear (OCB). Abans es durà a terme una preestrena dijous, 30 de març, a les 20 hores, a la Sala Augusta de Palma, les invitacions per a la qual es poden aconseguir a la web eventbrite. El títol fa referència al conte d’Augusto Monterroso 'Quan es va despertar, el dinosaure encara hi era', com a signe de la permanència del català, tot i les dificultats històriques. El documental explora la tensió perenne entre llengua i poder.

Conduït per l’escriptor Sebastià Alzamora, L’Obra i el dinosaure inclou els darrers testimonis de la filòloga Aina Moll, filla de Francesc de Borja Moll; de l’activista Antònia Serrano i de l’expresident de l’OCB Climent Garau, així com la intervenció de l’escriptor Antoni Serra, recentment traspassat. Així mateix hi intervenen els també expresidents de l’OCB Ignasi Ribas, Bartomeu Fiol, Antoni Mir i Jaume Mateu; així com Gabriel Cañellas, Cristòfol Soler, Francesc Antich, Damià Pons, Joan Melià, Bel Vidal i Tomeu Martí, entre d’altres. Aquestes entrevistes es van alternant amb la història d’una al·lota, immigrant, que s’integra en la cultura en català a través de l’escola i el teatre, en un moment en què la immersió lingüística quedava en entredit.

L’Obra i el dinosaure arranca amb la culminació del Diccionari català-valencià-balear per Francesc de Borja Moll el 1962, immediatament després de la qual el mateix Moll impulsà la creació de l’Obra Cultural Balear, un any després de la creació d’Òmnium Cultural a Catalunya. El documental es tanca amb les manifestacions contra la política lingüística del govern autonòmic presidit per José Ramón Bauzá. Al mateix temps, reflecteix els grans canvis socials i polítics viscuts a les Illes Balears, així com les mobilitzacions per la llengua, la cultura i l’autogovern que foren promogudes per la mateixa OCB. Tant l’Obra com els docents han estat bastions de la continuïtat de la llengua catalana, enfront de les dificultats.

L’Obra i el dinosaure és una producció de Dream Life Films, en coproducció amb Televisió de Catalunya la Xarxa Audiovisual Local i amb el suport de l’Institut d’Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura del Consell de Mallorca i IB3 Televisió. La direcció de producció és d’Antoni Mir Fullana i la direcció de fotografia de David Bonet.