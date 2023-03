O-ERRA presenta 'Focs Artificials': «un disc molt variat i eclèctic» però amb «essència O-ERRA»

Aquest dilluns, l'Espai Xocolat de Palma ha acollit la presentació del nou disc d'O-ERRA titulat 'Focs Artificials'. El nou treball es pot trobar en format CD, vinil i en digital i ha estat editat per Blau.

Segons explica el grup, en aquest àlbum fan «una volta al seu estil» i ens conviden a fer un viatge en el temps començant als anys 70, passant pels 80 i 90, per acabar a l’actualitat amb 'La Canción del Verano', darrer senzill del grup que va aconseguir una gran repercussió i que es va convertir en un dels temes més cantats i escoltats de l’estiu 2022. Aquell any, O-ERRA posava un punt i apart en la seva trajectòria amb l’espectacle Tabula Rasa.

El 2023 l'han començat amb nova etapa amb 'Focs Artificials' amb que ens conviden a fer un viatge en el temps utilitzant i combinant sons de sintetitzadors clàssics dels hits dels anys 80 i caixes de ritmes electròniques amb una producció molt actual, un canvi molt notori en la sonoritat d’O-ERRA, amb una marcada influència vintage en tot el disc que fa que el disc sigui tota una explosió de color que convida qui l'escolta a ballar des del minut zero.

Una de les principals diferències respecte dels treballs anteriors, és que aquest disc s'ha composat en els estudis, cosa que ha permès un treball més global per part de tots els components del grup, cosa que per a ells ha significat «un abans i un després en la manera d’entendre, composar i interpretar» la seva música.

El disc és eclèctic, però totes les cançons tenen un nexe d’unió i conserven aquella «essència O-ERRA» que fa que 'Focs Artificials' sigui el disc més complet del grup fins a dia d’avui.

Els membres d'O-ERRA han destacat també la feina de Jaume Gelabert de Tramuntana Estudis, que és on s'ha produït el disc.

Directes

Aquest és el quart disc d'O-ERRA i servirà per fer el seu segon gran directe. Serà una nova posada en escena més lluminosa i colorista. Els concerts de presentació seran al Teatre de Lloseta els propers 31 de març i 1 d'abril.

També es podrà veure el nou espectacle a Menorca el 29 d'abril i en el marc del Satèl·lit Fest a Inca.

Ben aviat es faran públiques noves dates d'actuacions al Continent.