[VÍDEO] S’estrena 'Loli Tormenta', la pel·lícula pòstuma d’Agustí Villaronga

Després de l’exigent i experimental 'El ventre del mar', amb la participació de TV3, Agustí Villaronga s’atrevia per primer cop amb una comèdia, 'Loli Tormenta', protagonitzada per Susi Sánchez ('Cinco lobitos', 'Dolor y Gloria') i que també compta amb la participació de TV3.

Lola, interpretada per Susi Sánchez, és la moderna i caòtica padrina d'Edgar i Robert. Se'n va fer càrrec després de la mort de la seva filla uns anys enrere. Tots tres viuen en una modesta casa de l'extraradi de Barcelona, i res no els fa sospitar que la seva tranquil·la vida està a punt de canviar dràsticament. Lola ha entrat en un procés avançat d'Alzheimer i els nins, que no estan disposats que els separin i acabar en un lloc d'acollida, se'n faran càrrec amb gran enginy i desbordant fantasia, amagant la seva malaltia. Per això s'hauran d'enfrontar, igual que Robert a les seves competicions d'atletisme, a més de 3.000 obstacles.

Completen el repartiment principal tres joves debutants, Joel Gálvez, Mor Ngom i Maria Anglada, que han descobert que hi ha molt de treball darrere les càmeres, i els reconeguts Celso Bugallo i Fernando Esteso.

'Loli Tormenta' és una producció d'Irusoin ('La trinchera infinita') i Vilaüt Films ('Alcarràs') i 3.000 obstacles AIE, i compta amb la participació de RTVE, TV3 i Movistar Plus+ i el finançament de l'ICAA i l'ICEC. Serà distribuïda als cinemes per Caramel Films i Youplanet Pictures, i les vendes internacionals aniran a càrrec de Film Factory.

Aquest divendres, 24 de març, a les 21 h, tendrà lloc la preestrena homenatge als Cinemes Aribau, a Barcelona, amb la presència de l’equip artístic i tècnic. La pel·lícula s’estrenarà a les sales de cinema el divendres 31 de març. No obstant això, a Palma la podrem veure en la preestrena que farà la Sala Augusta el proper dilluns, 27 de març.