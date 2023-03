[VÍDEO] 'Yo, Mussolini', una obra que analitza l'auge del feixisme, al Teatre del Mar

'Yo, Mussolini' és una obra provocadora i divertida, concebuda i interpretada per Leo Bassi, pensada per a generar optimisme i fer que el públic que surt del teatre tengui ganes de resistir, o millor: risistir! amb intel·ligència a la intolerància. Barrejant l'acudit i la provocació amb una reflexió profunda sobre la manipulació política, proposa la rialla i el pensament positiu com a antídot contra el feixisme.

Estimat o odiat pel seu estil provocador, Bassi mai no ha cercat el consens com a artista. Per a ell, la provocació és un llenguatge i no un propòsit i el seu art, lliure de convencions, ofereix al públic una experiència apassionant, sensacional i escruixidora, on, sorprenentment, la poesia no n'està absent.

«L'auge de la vella ideologia feixista avui dia, a molts països, és un desafiament directe a la meva ànima de bufó irreverent. Vaig sentir una necessitat visceral de cercar les contradiccions en la seva retòrica i divertir-me amb les conseqüències. Així va ser com em va sorgir la idea d'encarnar el personatge més emblemàtic del feixisme: Benito Mussolini», explica Bassi.

A més, afegeix que es tracta d'una obra molt completa i que pot tocar el públic profundament. «Potser el punt més important és mostrar com el feixisme va ser concebut pel poder com a mitjà de manipulació de l'opinió pública utilitzant la por com a arma. Des dels uniformes militars, l'insult com a llenguatge, la glorificació de la ignorància o l'amenaça de la violència física, res no és fruit de l'atzar: hi ha una estratègia darrere creada per a espantar i, així, dominar», apunta.



'Yo, Mussolini' es podrà veure del 31 de març al 2 d'abril al Teatre del Mar, Palma.