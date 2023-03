La UIB i l'IEC conviden a repensar la llengua i la cultura del segle XIX

La Universitat de les Illes Balears celebrarà a l'edifici de la Riera aquest dimarts dia 21 de març una jornada sobre la llengua, la literatura i la cultura al segle XIX. L'esdeveniment, que consistirà en successives xerrades i taules rodones, pretén ser un espai de reformulació i debat sobre com es conceben aquests aspectes de la vida social d'aquells temps.

La jornada començarà a les 10:30 amb una conferència, a càrrec de Joan Lluís Marfany, titulada 'La Renaixença: una proposta d’interpretació', que serà presentada per Margarida Casacuberta. A continuació tendrà lloc una taula rodona amb el títol de 'Recapitulació sobre la Renaixença a partir dels estudis més recents que han estat publicats', que comparà amb la participació de Josep M. Domingo, Joan Lluís Marfany, Joan Mas i Vives, Rafael Roca i i Jordi Roca Vernet, i la moderació de Manuel Jorba.

Després d'una pausa pel dinar, a partir de les 16 hores, tendrà lloc una xerrada oferta per Antoni-Joan Pons sobre la cultura de la Il·lustració a Menorca en el primer terç del segle XIX, presetnada per Pere Rosselló Bover. Després se celebrarà un debat en què hi participaran els experts de les diferents ponències i qui vulgui fer-ho del públic.

L'esdeveniment ha estat organitzat conjuntament per diversos depertaments de la UIB, la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Palma, el grup d'un projecte de recerca sobre aquests afers, l'Institut Menorquí d’Estudis i la Societat Verdaguer.