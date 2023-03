Agenda teatral i musical del 16 al 20 de març a Mallorca

Aquestes són algunes de les propostes de les representacions teatrals i dels concerts musicals als teatres i auditoris mallorquins, des de dijous 16 al dilluns 20 de març:

'La Fundació'

Teatre Principal de Palma, Sala Petita.

Funcions: dijous 16 a les 19.00 hores; dissabte 18 a les 18.00 hores; diumenge 19 a les 20.00 hores.

Intèrprets: Xavier Núñez, Salvador Oliva, Rodo Gener, Carme Serna.

Direcció: Luis Venegas.

Autor: Salvador Oliva.

«Un historiador d’esquerres, Pere Amengual, al que se li encomana escriure la història de la Fundació March, es troba en contradicció a partir del que anirà descobrint respecte d'aquesta. Les motivacions artístiques i econòmiques de la creació de La Fundació entren en conflicte, un conflicte entre la cultura i la barbàrie».

'Reis del món'

Teatre Principal de Palma.

'Reis del món', producció del Teatre Principal de Palma.

Funcions: dijous 16 a les 20.30 hores; divendres 17 i dissabte 18 a les 20.00 hores; diumenge 19 a les 18.00 hores.

Intèrprets: Toni Gomila, Jordi Figueras, Carme Conesa i Blai Llopis.

Direcció: José Martret.

Dramatúrgia: Josep Maria Miró, a partir de la novel·la homònima de Sebastià Alzamora.

«Reis del món és un teatre reflexiu de dos personatges contundents, l'oligarca, financer i contrabandista Joan March, qui es va convertir en un dels homes més rics i poderosos del seu temps. Era capaç de fer caure governs, i de posar condicions a Franco o a Churchill. I l'humanista Joan Mascaró, qui va ser el principal traductor i divulgador del pensament místic hindú a la cultura occidental, referent (entre altres) dels Beatles, que li dedicaren la cançó 'The Inner Light'. Tots dos nasqueren a Santa Margalida, amb desset anys de diferència, tenien concepcions completament diferents del món i del temps».

'Desclassificats'

Teatre de Manacor.

'Desclassificats', de la companyia Raons Teatre.

Funcions: dijous 16, dissabte 18, diumenge 19 i dilluns 20 a les 19.30 hores.

Intèrprets: Marisa Reyes, Ilde Muñoz, Julià Duran.

Direcció: Sebastià Adrover.

Autor: Pere Riera.

«Una entrevista a un president del govern, una periodista íntegra i professional, un cap de premsa pragmàtic i lleial. Una apassionant aventura on es confonen valors com l'ètica i la integritat i on no són tan clares les fronteres que separen allò que està ben fet d'allò que és moralment repugnant. L'espectador haurà de decidir en cada moment on se situen els límits de la dignitat, la moralitat i la coherència. Aquesta obra és una crítica al sistema actual i a la maquinària que el poder posa en marxa per mantenir l'ordre establert».

'Edipo'

Teatre del Mar, Palma.

'Edipo', de la companyia Teatre del Temple.

Funcions: divendres 17 i dissabte 18 a les 20.00 hores; diumenge 19 a les 18.00 hores.

Intèrprets: Carlos Martín, Félix Martín, Irene Alquezar, Chavi Bruna, Francisco Fraguas, Alba Gallego i Gonzalo Alonso.

Direcció: Carlos Martín.

Autors: Alfonso Plou i Carlos Martín.

«Èdip ha abandonat la seva terra, un terrible auguri l'empeny a fugir del seu destí. En el seu viatge topa amb un home més gran i el seu sèquit, cap dels dos vol cedir el pas a l’altre, es barallen i Èdip mata l’home més gran. A la fi, arriba a una ciutat assolada per la malaltia, una bruixa l'ha maleït i no la lliurarà de la maledicció fins que algú resolgui l'enigma. Èdip troba la solució i allibera la ciutat, el poble agraït el corona rei i li proposen matrimoni amb la vídua de l’anterior governant, Iocasta».

'¿Cuándo viene Samuel?'

Auditori d'Alcúdia, Teatre familiar.

'¿Cuándo viene Samuel?', de la companyia Ultramarinos de Lucas.

Funció: dissabte 18 a les 18.00 hores.

Intèrprets: Jorge Padín, Juan Monedero i Juan Berzal.

Direcció: Juan Berzal.

Premi Feten de Teatre Infantil.

«Dos homes esperen junts a una engronsadora l’arribada de Samuel per celebrar una festa. Passa per allà el senyor professor, els hi dona una llissó i s’en va. El temps passa, no deixa de passar, no acaba de passar mai, mai... Jugant, esperant un altre dia. I si avui fos demà?... Pujats a l’engronsadora, tal vegada puguin escapar. En aquest espectacle ens demanam com transcorre el pas del temps a la infància...»

'Insight Lucrezia d'Antonella Cilento'

Teatre Principal d'Inca, Sala Principal.

'Insight Lucrezia d'Antonella Cilento'

Funció: diumenge 19 a les 20.00 hores.

Intèrprets: Nuncia Antonino, i Futur Orfeu Ensemble: Luciana Elizondo: viola de gamba i cant; Giovanni Rota: violí; Pino Petrella: llaüt/teorba; i Gioacchino de Padova: viola de gamba, direcció musical.

Director: Carlo Bruni.

«El dolor, la vivacitat i l'agonia de Lucrezia Borgia són el centre de l'espectacle de teatre i música Insight Lucrezia. La música barroca, amb instruments antics, i l’electrònica es donen de la mà en aquesta proposta que ens arriba d’Itàlia. Lucrezia Borgia, una de les protagonistes de la vida política i cultural de les corts italianes entre els segles XV i XVI es reviu el dia del seu casament amb Alfons I d'Este. La dona, penyora de guerra però també política refinada, sondeja els amors, les intrigues, els somnis de la seva vida».

Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Auditori de Manacor.

Actuació: divendres 17 a les 19.30 hores.

Director: Víctor Pablo Pérez.

Kit Armstrong, piano.

Nina Heidenreich, concertino convidada.

«Concert per a piano núm. 27

K.595 en si bemoll major

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

Simfonia núm. 3

WAB 103 en re menor

Anton Bruckner (1824-1896)

Versió de 1889, L. Nowak (Dedicada a Richard Wagner)».

'Concert Solidari'

Teatre d'Artà.

Actuació: divendres 17 a les 20.30 hores.

Músics: Alejandro Migues, piano; i Livia Cerdà, cello.

Organitza: Artà Solidari.

«Concert on s'interpretaran obres de Bach, Tchaicovsky, Rachmaninoff, Manuel de Falla o Chopin, a més de l’estrena mundial d’una obra del compositor mallorquí Miquel Àngel Aguiló».

'Coldplay amb corda'

Auditori municipal de Porreres.

Actuació: divendres 17 a les 20.30 hores.

Orquestra Lauseta.

Director convidat: Tomàs Rosselló Bibiloni.

V cicle de concerts de música clàssica.

«Una proposta on es fusionen la música rock i la música clàssica a manera d'homenatge a una de les bandes més famoses del rock alternatiu d'Anglaterra. Aquest espectacle estarà format per a tres elements imprescindibles: el director convidat de l'Orquestra i arranjador de totes les obres; el quartet de rock format per guitarra, baix, teclat i bateria integrat per músics de primer nivell; i l'Orquestra Lauseta. Una gran combinació que ens faran reviure i descobrir temes de la banda britànica des d'una nova perspectiva i noves sonoritats».

'Concert de Do Natural'

Espai 36, Sant Llorenç des Cardassar.

Actuació: dissabte 18 a les 19.00 hores.

Do Natural: Miquel Fiol a les xeremies, Catalina Obrador i Apol·lònia Maria Albons a les tarotes, Lluís Vaque al guitarró i al bouzouki, Ginés Valverde al contrabaix, Llorenç Ferrer a les percussions, Xisco Coll i Jaume Julià a les flautes, al flabiol i al tamborino.

«El grup de folk felanitxer basat en la música tradicional i altres influències contemporànies, presenten un concert del seu primer disc: A laudes, que recull 10 cançons, 6 de les quals són temes propis, 3 versions i un tema popular. Els ritmes tradicionals de Mallorca es troben amb músiques d’altres bandes del món, com el tango o el sirtaki. La seva música emana optimisme, alegria i ganes de gaudir».

'Ball de Bot'

Teatre de Petra.

Grup Puig de Bonany.

Actuació: diumenge 19 a les 19 hores.

«Ara és l'hora dels balladors i balladores més grans acompanyats pels sonadors i cantadors del Grup Puig de Bonany. A aquesta vetlada podràs gaudir de les nostres músiques i d'aquells balls que són la nostra identitat. Les arrels de la nostra terra són les que fan del nostre ball un art! Vine un any més».