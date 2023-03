'Boulder', d'Eva Baltasar, primera novel·la en català nominada al premi Booker International

La novel·la 'Boulder', d'Eva Baltasar, ha estat seleccionada en la 'longlist' de l'International Booker Prize 2023 i esdevé la primera obra escrita en català que opta a guanyar-lo, ha informat aquest dimarts l'editorial Club Editor.

La traducció a l'anglès que ha fet possible que 'Boulder' sigui candidata a l'International Booker Prize és obra de Julia Sanches, publicada a l'editorial londinenca And Other Stories.

La novel·la es va publicar el març de 2020, se n'han venut més de 20.000 exemplars en català, i ha estat traduïda a l'anglès, castellà, francès, italià, alemany, danès i grec.

Aquí podeu consultar tots els nominats al Booker Prize 2023.