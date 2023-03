Oques Grasses, Julieta, Mariona Escoda, The Tyets, Els Catarres i JazzWoman, guanyadors dels Premis Enderrock

El grup osonenc Oques Grasses i la cantant barcelonina Julieta, amb dos guardons cadascú, han liderat el palmarès dels XXV Premis Enderrock, celebrats aquest dijous, 9 de març, a l’Auditori de Girona. La gala, que enguany ha celebrat la seva vint-i-cinquena edició, ha atorgat una vintena de guardons a l’escena musical dels Països Catalans i, per primera vegada a la història, els projectes liderats per dones han rebut la majoria de premis votats pel públic i la crítica, amb una representació del 56%.

Durant la cerimònia s’ha fet un reconeixement a l’escena musical amb guardons honorífics a Esquirols i Marina Rossell, i s’han programat una dotzena d’actuacions amb les estrenes de la nova temporada amb especial atenció als artistes emergents. La 25a Nit dels Premis Enderrock, presentada pels comunicadors Alba Riera i Andreu Juanola, que han agafat el relleu en directe a Carles Xuriguera i Fel Faixedas, s’ha alçat com un altaveu de la qualitat i diversitat del panorama musical català, que ha marcat un abans i un després des de la irrupció de la pandèmia.

El palmarès dels premis anuals de la música catalana ha coronat Oques Grasses, Julieta i Mariona Escoda com els grans artistes de l’any, amb guardons atorgats pel vot popular i la crítica. Després de celebrar una dècada de trajectòria omplint el seu primer Palau Sant Jordi, Oques Grasses ha rebut dos premis com a Millor artista i Millor directe segons la votació popular. Posicionada com una de les noves veus més destacades de l’any, Julieta també ha pujat a l’escenari per recollir dos guardons pel darrer àlbum Ni llum ni lluna (Music Bus, 2022), considerat per la crítica el Millor disc d’artista revelació i pel públic el Millor disc de cançó i pop urbà. La cantant vallenca Mariona Escoda, talent sorgit del concurs de TV3 Eufòria, s’ha emportat el premi a Millor artista revelació per votació popular.

El Premi Enderrock d'Honor ha estat per a Esquirols, just quan es commemoren 50 anys del primer disc, Cants al vent (Edigsa, 1973). Amb un repertori que va del folk a la cançó compromesa, el grup osonenc ocupa un lloc preeminent en la història i en l’imaginari col·lectiu de la música popular catalana. I una de les grans veus de la Cançó, Marina Rossell, ha rebut el Premi Enderrock a la Trajectòria. Al llarg de prop de cinc dècades, la cantant penedesenca ha adaptat els poetes catalans, les cançons tradicionals i els referents de la cançó francesa, aconseguint projectar-se arreu d’Europa.

Els guardons del públic

Durant la gala dels XXV Premis Enderrock s’han revelat la resta de guardons per votació popular. El trio vallesà Els Catarres ha rebut el premi a Millor disc de pop-rock per Diamants (Halley Records), mentre que en la categoria folk el guardó ha estat pel xativenc Pep Gimeno ‘Botifarra’ per Ja ve l’aire (Mico Entertaintment). L’estatueta al millor disc d’urbana se l’ha endut la valenciana JazzWoman i el seu darrer treball Atlantis (Propaganda pel Fet!). El duet mataroní The Tyets ha guanyat el premi a la Millor cançó per “De l’1 al què”, un dels grans èxits del 2022, i el guardó al Millor videoclip se l’ha endut el cantant terrassenc Lildami per “Supermercat”. Per la seva banda, Rigoberta Bandini ha estat votada com a Millor disc en llengua no catalana per La emperatriz (autoeditat).

Els premis de la crítica

Durant la cerimònia també s’han atorgat els guardons de la crítica, que han coronat el trio Marala i la cantant Rosalia amb el premi ex-aequo a Millor àlbum de l’any. La tríada renovadora de la música d’arrel —la catalana Selma Bruna, la valenciana Sandra Monfort i la mallorquina Clara Fiol— ha recollit l’estatueta per Jota de morir (Propaganda pel Fet!), mentre que l’estrella del Baix Llobregat —que no ha pogut assistir a la gala per motius d’agenda— ha estat guardonada per Motomami (Sony Music), un àlbum eclèctic que ha liderat els rànquings musicals de mig món.

El compositor i guitarrista dels veterans Antònia Font, Joan Miquel Oliver, ha pujat a l’escenari per a rebre el premi a Millor artista de l’any, un reconeixement a la banda mallorquina per l’esperat i elogiat retorn amb el seu darrer treball, Un minut estroboscòpica (Primavera Labels). El premi al Millor disc de pop-rock s’ha lliurat al cantant rocker i guitarrista flixanco Xarim Aresté per Ses entranyes (RGB Suports). Per la seva banda, la vallesana Anna Andreu, una de les veus més íntimes i suggerents del pop d'autor, ha recollit el premi de la crítica al Millor disc de cançó d’autor per La mida (Hidden Track Records). El conjunt de Sabadell Flashy Ice Cream s’ha endut el premi de la crítica al Millor disc de músiques urbanes per Aftersun (Delirics). I, finalment, el guardó al Millor disc de folk ha estat per a l’últim àlbum del músic urgellenc Arnau Obiols, Mont Cau (Segell Microscopi).

La Nit dels Premis Enderrock ha comptat amb un cartell musical que ha inclòs estrenes en directe i en primícia a càrrec del duet mataroní The Tyets, acompanyats d’una cobla de músics gironins, per presentar el seu gran èxit “Coti x coti” a ritme de sardana-reggaeton; el trio barceloní i vallesà Stay Homas ha estrenat “La nòria”; la cantautora maresmenca Judit Neddermann ha avançat “Llum al cel”, una cançó del seu nou disc; i el trio de la Garriga Gertrudis ha desvetllat el tema “M’agrada”. Els nous èxits de l’escena emergent també s’han escoltat a l’Auditori de Girona de la mà de Julieta (“Euga de nit” + “Diga’m el que sents”), Lauren Nine (“WTF”), Socunbohemio (“Les coses que no m'agraden de tu”) i Boom Boom Fighters & Cookah P (“Bon jan”). La fornada de cantants sorgida del fenomen televisiu Eufòria ha estat present a la gala amb els medleys de Triquell (“CBD i espardenyes” + “Jugular”) i Scorpio (“Sayonara” + "Deja vu”). Per la seva banda, Miki Núñez i Alfred García han entonat a duet la seva darrera col·laboració (“Electricitat”), mentre que Pol Batlle & Rita Payés han estat els encarregats de posar la banda sonora a l’obituari amb la versió particular de Lluís Llach, “Vida”.

La cerimònia ha comptat amb la presència destacada de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Així mateix, hi han assistit representants culturals de la Generalitat valenciana i dels governs de les Balears i d’Andorra, a més de 1.500 convidats entre autoritats, representants de tot sector musical, músics i convidats d’arreu dels Països Catalans.

30 anys de la revista Enderrock

La celebració del 25è aniversari dels Premis de la Música Catalana coincideix amb la celebració dels 30 anys de la revista Enderrock, que editarà un número especial el mes d’abril. En el seu parlament, el director editorial d’Enderrock, Lluís Gendrau, ha destacat que «fer una revista cultural, de temàtica musical i en català, no és fàcil» i ha agraït a les institucions, als mitjans de comunicació, als patrocinadors i a tots els actors del sector musical que han contribuït a convertir els Premis Enderrock en «referent i agent articulador del sector musical».