L'OCB retrà un sentit homenatge a la poesia d'Antònia Canyelles

Coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia, el pròxim 21 de març, a les 19 hores, Can Alcover acollirà un sentit homenatge a la poeta Antònia Canyelles. Amb el títol 'La meva vida reclama llibres i jardins', aquest acte, en el qual hi participaran nombrosos poetes, servirà per retre un sentit reconeixement a la trajectòria de la poeta mallorquina.

La trobada, organitzada per l'Obra Cultural Balear (OCB), també compta amb la col·laboració de l'AELC, El PEN Català, El Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. Entre les veus poètiques que hi prendran part s'hi troben: Glòria Julià, Àngels Cardona, Noèlia Díaz, Apol·lònia Serra o la mateixa Antònia Canyelles.

A l'acte, que clourà amb l'actuació de Tallats de Lluna, s'hi servirà una picada. Ja ho sabeu, tots els amants de la poesia, teniu una cita ineludible en el calendari. Un sentit homenatge a una de les veus poètiques més sòlides de l'illa.