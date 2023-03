Pèl de Gall anuncia la data de presentació del seu nou disc

Pèl de Gall, el grup menorquí amb més reproduccions a la plataforma Spotify, arranca aquest 2023 amb l'anunci d'un nou disc. En un comunicat, han fet públic que aquesta primavera presentaran el seu cinquè disc, «en la seva més pura essència, una explosió d'alegria, energia, festa i dinamisme».

La data clau serà el proper dissabte 29 d’abril al Camp de Futbol d’Es Mercadal, on presentaran el nou disc, amb un nou directe. No actuaran sols, ja que els mallorquins O-ERRA, actuals guanyadors del Premi Enderrock de la Música Balear a millor directe 2022, també presentaran el seu nou disc 'Focs Artificials', que veurà a la llum el proper 17 de març. Començarà la festa Billy Goats a les 18h i tancarà el vespre el felanitxer DJ Titi. L’acte s'emmarca dins el seguit d'esdeveniments que el C.E.Mercadal celebra amb motiu del centenari de l’equip de futbol.

El grup menorquí es presenta com «l'exemple que el rock, per molt que passin els anys, segueix viu dins de les nostres ànimes». Després d'una dècada sobre els escenaris, compartint lletres «fresques, picants, divertides, properes, optimistes», presenten un nou disc per a «establir una complicitat i connexió amb el públic, de manera que qualsevol persona es pugui sentir fàcilment identificada».

La banda, a més, ha anunciat que el proper dijous 9 de març a les 21h treuran el primer single del nou disc, 'T’has colat a una festa', amb un nou videoclip que, segons han avançat, deixa amb la intriga de per què van els artistes disfressats d’ossos.