Tomeu Penya treu 'Banastres', el primer single d'un nou projecte discogràfic

Tomeu Penya, el cèlebre cantant de Vilafranca de Bonany, ha presentat aquest divendres 'Banastres', el primer single del seu projecte discogràfic d'enguany. Encara sense data anunciada, el màxim exponent de tota una generació de música mallorquina anirà presentant una sèrie de temes, que culminaran en la publicació d'un nou disc aquest 2023.

Banastres, produïda per Tolo Servera per la discogràfica Produccions Blau, representa la part artística del cantant «més engrescada, amb tornades que t'entren fàcilment i no et deixen de donar voltes pel cap». Amb una musicalitat innovadora, tot i que amb els elements clàssics de la discografia de Tomeu Penya, el nou single compta amb una lletra que segueix la màxima comuna de les seves cançons.

El cantautor actuarà el dijous 9 de març a la sala Luz de Gas de Barcelona, on presentarà temes del proper disc i recuperarà els més coneguts de la seva trajectòria, en el marc del festival Barnasants 2023.