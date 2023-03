[VÍDEO] Marala publiquen 'El Desich' en el 564è aniversari de la mort del poeta Ausiàs March

Marala són tres veus: les veus de Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort, tres virtuoses de la música que s’interessen per la tradició com una forma d’innovació més i que en aquest projecte conjunt canalitzen la ràbia de les veus femenines silenciades durant segles i, tot reivindicant la cura en les seves cançons, es conxorxen en el compromís de no tornar a callar mai més. Així ho fan saber i així ho canten al seu celebradíssim darrer àlbum, ‘Jota de Morir’ (Propaganda pel fet! – setembre 2022).

Aquest divendres, 3 de març, presenten nou senzill i videoclip titulat 'El Desich'. La nova cançó es publica en el 564è aniversari de la mort del poeta valencià Ausiàs March i parteix d’una reinterpretació dels darrers versos d’un poema seu, amb producció de Pedro Campos amb panderos i subs que despentinen i unes Marala que canten al desig a cop de crit.

El senzill arriba mesos després de la publicació del darrer i celebrat àlbum del trio, ‘Jota de Morir’, que s’ha alçat de moment com a Millor Disc de l’Any 2022 segons la crítica als Premis Enderrock, Millor Disc del 2022 i Millor Disc de Músiques d’Arrel als Premis Carles Santos 2022.

Selma Bruna (Sant Cugat), Clara Fiol (Palma) i Sandra Monfort (Pedreguer) continuen la gira de presentació en directe de ‘Jota de Morir’ i les properes cites a l’escenari són el 16 de març al Petit Palau de Barcelona amb Tanxugueiras i a l’ETC de Vic el 17 de març.

Aquest nou senzill, emmarcat en el projecte '3 de March' (iniciativa de l’Ajuntament de Gandia, que se celebra cada any en honor al poeta Ausiàs March), s’endinsa en l’obra 'Tots los desigs escampats en lo mòn' per a reinterpretar-ne, al 2023, els darrers versos.

Lluny d'elevar la bellesa d'allò inabastable, March parla també del dolor que provoca el desig. En el videoclip de la cançó, dirigit per Joan Fullana i Jan Marsol, la fúria i el patiment en són protagonistes. Marala es troba en un entorn nevat i deixa anar tota la ràbia en una pallissa a tres bandes. Acaben esgotades i purificades: han expiat els mals que provoquen 'tots los desigs escampats en lo mòn'.