Sencelles inaugura la mostra permanent Dones PAVIA

El 6 de març a les 19.00 hores es farà la presentació de la mostra permanent Dones PAVIA ubicada a Es Quarter a Sencelles. Aquesta mostra d’obra cedida al municipi, del reconegut artista Pere PAVIA i pedagog teatral, ha estat preparada per la filla i biògrafa de PAVIA, Sara Martínez Moll i per la seva neta sencellera Elisabet Salom Martínez, a cura del disseny gràfic, amb el suport de l’Ajuntament de Sencelles. Amb un fil conductor femení, com a mostra permanent, neix amb la intenció de ser un punt de retrobament amb un temps i un art, fruit d’unes lluites a Palma i una Mallorca, que no hauríem d’oblidar. Amb obres de pintures i dibuixos d’escultor, de diferents èpoques i plafons explicatius de la trajectòria de PAVIA, per als nostres alumnes, docents i, en general, turistes rurals culturals que visiten el municipi.

L’obra de Pere PAVIA «representa a les nostres Illes la història de contemporaneïtat artística amb una sòlida aproximació, a partir dels anys 50 del segle XX, a les avantguardes artístiques vigents a Europa. Essent el primer pont per establir contactes entre Mallorca i fora Mallorca, la seva gran capacitat per assimilar els canvis estètics de les directrius de l'art ja sempre canviant — sense mai perdre la seva ètica social— el fa un referent artístic, humà, també al segle XXI. Sense oblidar la seva vesant com a MIM i pedagog teatral, impulsor d’un nou teatre a Mallorca», expliquen des de l'organització de la mostra permanent.

La Presentació d’aquesta mostra permanent Dones: PAVIA està emmarcada dins els actes de la Setmana de la Dona, organitzada per l’Ajuntament de Sencelles