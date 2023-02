Una obra que aborda la violència de gènere des de l'òptica de la mare d'un feminicida al Teatre del Mar

Entram en el tercer mes de celebració del 30è aniversari del Teatre del Mar amb unes setmanes carregades de programació.

Rep per primera vegada Mô Teatre (Menorca) amb 'Creus que això li interessa a algú?' Una peça en blanc i negre que versa sobre la incomunicació, els equívocs, la vida i la mort. Un desacord generacional entre pare i fill.

Dins del projecte Migracions, organitzen la funció matinal per a tota la família 'L'Odissea d'Ulisses Centelles' de Teatre de la Sarganta/Iguana Teatre.

A més, reben per primera vegada Teatro del Extranjero (Buenos Aires) amb 'Rota', text, guanyador de l'última edició del concurs de l'INT per a dramatúrgies realitzades per dones. Una obra que ens interpel·la com a societat, a través de la història d'una mare que ha de reconstruir la seva existència entorn de la mort del seu fill, que se suïcida després de cometre un feminicidi.

També obriran les portes del teatre a la primera residència artística de l'any, 'La mala dona' de Maria Garalve que farà feina sobre la recerca de la identitat amb un monòleg protagonitzat per una dona que fuig en un viatge físic i emocional.

Teatro del Temple visitarà el Teatre del Mar amb la seva 50a producció 'Edipo', una garantia per a retrobar-se amb un dels clàssics del teatre universal.

I finalitzaran la temporada amb la millor companyia possible, Leo Bassi amb 'Yo Mussolini' una obra provocadora i divertida, concebuda i interpretada per Leo Bassi, pensada per a generar optimisme i fer que el públic que surt del teatre tengui ganes de resistir, o millor: risistir! amb intel·ligència a la intolerància. Barrejant l'acudit i la provocació amb una reflexió profunda sobre la manipulació política, proposa la rialla i el pensament positiu com a antídot contra el feixisme.

CREUS QUE AIXÒ LI INTERESSA A ALGÚ?

Mô Teatre

4 de març

dissabte 20:00 h

Autoria: Jordi Odri

Direcció: Matilde Muñiz

Intèrprets: Jordi Odrí i Joan Taltavull

Durada: 75 minuts

L'ODISSEA D'ULISSES CENTELLES

Teatre de la Sargantana | Iguana Teatre

5 de març

diumenge 12:00h

Intèrprets: Guillem Casals, Kelly Martinez i Marina Nicolau

Direcció: Pere Fullana

Dramatúrgia: Pere Fullana i Carme Planells

Durada: 60 min

ROTA

El extranjero

11 i 12 de març

dissabte 20:00 h

diumenge 18:00

Autoria: Natalia Villamil

Direcció: Mariano Stolkiner

Intèrprets: Raquel Ameri

Durada: 60 min

LA MALA DONA

Residència artística

10 de març

divendres 20:00h

Autoria i interpretació: Maria Garalve

Direcció: Joan Cassanyes Roig

EDIPO

Teatro del Temple

17 al 19 de març

divendres i dissabte 20:00 h

diumenge 18:00

Autoria: Alfonso Plou i Carlos Martín

Direcció: Carlos Martín

Intèrprets: Carlos Martín, Félix Martín, Irene Alquezar, Chavi Bruna, Francisco Fraguas, Alba Gallego i Gonzalo Alonso.

Durada: 75 minuts

YO, MUSSOLINI

Leo Bassi

31 de març al 2 d’abril

divendres i dissabte 20:00 h

diumenge 18:00

Companyia: Leo Bassi

Autoria, direcció i intèrpret: Leo Bassi

Durada: 75 minuts