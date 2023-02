Torna el Teatre de Barra a Palma, el festival teatral de petit format amb el cinema com a protagonista

El coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras i el productor del Teatre de Barra, Javier Matesanz, han presentat aquest dilluns al Teatre Mar i Terra la XXIII edició del Teatre de Barra, que tendrà lloc els cinc dijous del mes de març. El festival torna a portar obres de petit format ben diferents als bars de Palma.

Concretament els cinc establiments que esdevindran petits teatres són:

Ca Mercy (Ramon muntaner, 46)

Bar Mavi (carrer del 31 de desembre, 29)

In Cafè (Blanguerna, 31)

Arts Màgia Bleisure hotel (Blanquerna, 12)

Restaurant Udon (Blanquerna, 3 esq.)

Contreras ha explicat que el Teatre de Barra és «una cita completament consolidada dins el calendari teatral de la nostra ciutat i una magnífica oportunitat per poder gaudir d’obres de petit format».

Els cinc mundatges d’aquesta edició del festival es mouen tots entre la comèdia la tragicomèdia i giren al voltant de la temàtica del cinema. 'Play it again' és el nom que rep aquesta XXIII edició

Programa:

ARSÉNIC, ESTRICNINA 1 CIANUR

Inspirada en Arsènic per Compassió (1944)

Lloc: Ca Mercy (ramón muntaner, 46)

Gènere: comèdia.

Autor: loan Bennassar.

Direcció: Bernat Molina.

Intèrprets: Aina Frau i Héctor Seoane.

En una visita a les seves adorables ties, en Mortimer, per mor de la mala fortuna, desvela un secret que desitjaria no haver descobert. Es possible que la tia Abby 1 la tia Martha no siguin les entranyables ancianes que tot Brooklyn creu?

TORNADO DE CIRCUMSTÁNCIES

Inspirada en el Mag d’Oz (1939)

Lloc: Bar Mavi (carrer del 31 de desembre, 29)

Gènere: tragicomèdia.

Autors: Xavi Núñez, Juanma Palacios ¡ Kevin Martos

Director: Xavi Núñez.

Intèrprets: Alba Flor ¡ Joan Manel Vadell.

Els problemes s'acumulen per a dos dels personatges més emblematics de The Wizard of Oz (1939). L’espantaocells i el Lleó no només s'han desviat del camí de rajoles grogues i han deixat sola la Dorothy sinó que, a més, no recorden res del que ha passat a les últimes hores... Ara bé, estan convençuts d'una cosa: han de fugir rapidament d'una terrible amenaça de proporcions catastròfiques..

EL RETORN D'ILSA

Inspirada en Casablanca (1942)

Lloc: In Cafè (Blanguerna, 31)

Gènere: comèdia.

Autor: Josep Mercadal

Direcció: Alex Tejedor.

Intèrprets: Carme Serna i Miquel Angel Torrens.

Qui no coneix o ha sentit parlar d'una de les històries d'amor més famoses del cinema? La historia d'un amor impossible entre Rick i llsa al so de la melodia d'en Sam al piano, que la toca | la torna a tocar... Es van acomiadar a un aeroport, amb el consol que sempre els quedarà el teatre de barra.

JENGA

Inspirada en el Setè Segell (1957)

Lloc: Ars Màgia Bleisure Hotel (Blanguerna, 12)

Gènere: comèdia

Autor: i Director: Alfonso Morillas

Intèrprets: Aina lagla i Joan Maria Pascual.

Tots tenim un desig de permanència enfront de |'experiència humana de transitorietat.. Per això, que et vengui a visitar la personificació antropomòrfica modelada pel camp morfogenètic circumdant del fenomen de l'extinció de la vida és... una putada. Sobretot si estàs escrivint la teva Gran Obra i has deixat una rentadora posada.

GYOZAS

Inspirada en La Dama di el Vagabund (1955)

Lloc: Restaurant Udon

Gènere: comèdia

.Autor i director: David Mataró.

Intèrprets: Bárbara Nicolau | Albert Artiaga.

S’està fraguant una nova versió del clàssic de Disney La Dama i el vagabund. La tecnologia contra el cinema clàssic. Fins on arribarem? De moment tot comença a un restaurant de Ramen...

Venda d'entrades:

Llibreria Drac Mágic i Bar In Café

Taquilla el mateix dia de les funcions al Bar In Café - 4 €

Reserva d'entrades: orbitaeditorialQgmail.com - whatsapp (630956630)

i també els dies de les funcions.

Horari: de 8 a 22 h