El Govern commemora els 40 anys de l’Estatut d’Autonomia amb concerts de la Simfònica amb Maria del Mar Bonet, Cris Juanico i Ressonadors

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, han presentat aquest dilluns en roda de premsa els concerts benèfics que oferirà l’Orquestra Simfònica Illes Balears juntament amb Maria del Mar Bonet, Ressonadors i Cris Juanico per a commemorar els 40 anys de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Els concerts tendran lloc al Teatre Principal de Palma el 10 de març, a les 21.30 hores, en el cas de Mallorca; al Palau de Congressos de Santa Eulària des Riu, a Eivissa, el 25 de març a les 20 hores; i al Teatre Principal de Maó el 26 d'abril a les 20 hores. Les dades del concert de Formentera estan pendent de tancament.

Les entrades tendran un preu de cinc euros i es poden adquirir a les taquilles dels respectius teatres i la pàgina web de la Simfònica. La recaptació es destinarà a les persones afectades pel terratrèmol de Turquia i Síria.

Garrido ha destacat «l'excepcionalitat i excel·lència d'una proposta representativa de la cultura i la música de les Illes Balears» per celebrar «la unitat de les quatre illes, així com la seva diversitat». La consellera ha incidit en el fet que aquests concerts s'emmarquen en la celebració també del Dia de les Illes Balears, que enguany ofereix 267 actes culturals, esportius, gastronòmics i infantils per a tota la ciutadania.

Company ha posat en relleu el paper de la Simfònica «com a vertebrador cultural de les Illes Balears» que continua treballant amb artistes de l'arxipèlag. «Ens podem sentir orgullosos de la nostra Orquestra i de l'oportunitat d'escoltar-la acompanyant les veus i el talent de Maria del Mar Bonet, Ressonadors i Cris Juanico. Estic segur que la fusió dels seus gèneres i propostes musicals amb els instruments i músics de la Simfònica oferiran una simbiosi extraordinària», ha afegit.

Els Ressonadors és un grup de músics que toquen cançons tradicionals d'Eivissa i Formentera adaptades al so contemporani pels artistes més importants de les Pitiüses o lligats a aquestes. L'agrupació ha rebut guardons com el Premi Ramon Llull del Govern Balear el 2011 o el Premi al Mèrit Ciutadà del Consell d'Eivissa. Joan Barbé, membre de Ressonadors, ha qualificat de «somni» els arranjaments de la Simfònica per a les cançons de la seva formació, «molt coral», així com la importància de «fer balearitat, d’oferir un petit tast de cada una de les illes amb aquest concert».

El menorquí Cris Juanico ha celebrat «l’obertura de la Simfònica a altres músiques, a sons i gèneres actuals» i ha avançat que tocarà peces del seu espectacle, ja interpretat amb l’Orquestra, Altament sensible.

Amb una prolífica carrera professional de més de vint anys i vint treballs discogràfics, Cris Juanico s’ha guanyat el respecte del públic i de la crítica. Des de 2003 és el responsable del segell discogràfic i dels estudis d’enregistrament Aumon, per on han passat diferents artistes de Menorca (Inventari, Jazz Do It, Tremendamente, S’Ensamble, Agrupació Musical de Ciutadella, Escolania Infantil de Ciutadella, etc.).

La cantant Maria del Mar Bonet sempre ha estat relacionada amb el folklore de la seva terra i el director de la Simfònica, Pablo Mielgo, ha destacat que es tracta d’una artista balear i «ciutadana universal mediterrània» i que el concert pels quaranta anys de l’Estatut és «una oportunitat de conèixer les identitats de les Illes Balears a través de la música».