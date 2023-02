Acústic de L.A. per l'edició de luxe en vinil de Heavenly Hell, a l'Espai Xocolat

Amb l'inici de la dècada dels anys vuitanta, la botiga de discos Xocolat va iniciar el seu camí comercial i cultural. D'això, n'han passat quaranta-dos anys i, avui dia, aquesta botiga és tot un referent de comerç especialitzat en música a Palma, a Mallorca i a l'Estat. És al centre de la ciutat, i malgrat la desaparició de les botigues de discos per l'ús de contingut musical en suports digitals, es manté en el mercat comercial.

L'Espai Xocolat és més que una botiga especialitzada en discos amb un ampli i acurat assortiment en CD i LP de tots els estils i per a tots els públics. També es poden comprar llibres, reproductors CD, tocadiscos, altaveus, amplificadors, i altres productes relacionats amb la música o el so Hi-Fi. Amb presència de segells independents, i d'un segell propi, Blau, per als artistes i grups de l'illa. Des de la pandèmia sanitària de la Covid-19, al voltant d'Espai Xocolat i de Produccions Blau, es va crear Xocolat Ràdio, una ràdio per internet amb 24 hores de música de les Illes, independent i internacional.

El 2013, va habilitar un espai per a les activitats culturals: concerts acústics, presentacions de discos, signatures de novetats discogràfiques i exposicions, amb servei de bar. Però, per mor de la pandèmia, es va interrompre, des de llavors s'han fet rodes de premsa, com la del grup mallorquí Antònia Font, per a la presentació del seu nou àlbum 'Un Minut Estroboscòpica', i divendres passat es va aprofitar aquest espai per la signatura de l'edició de luxe en vinil 'Heavenly Hell' del grup mallorquí L.A., que va delectar als seus seguidors amb una actuació en acústic d'algunes de les seves cançons.

Aquest acústic de la banda L.A., de divendres 24 de febrer, a l'Espai Xocolat, va començar puntualment, a les 18.30 hores, amb la sala de gom a gom de persones de totes les edats, que superant l'aforament arribaven fins a la porta de la botiga. El grup va interpretar cinc dels seus temes coneguts: 'Crystal Clear', 'Elisabeth', 'Hands', 'Stop the Clocks' i 'Perfect Combination'; que varen fer les delícies de tots els assistents, amb un so d'alta qualitat i les melodies de les cançons d'estil indie-rock força agradables.

Luis Alberto Segura va crear L.A. El 2004. El grup va editar el seu àlbum de debut 'Heavenly Hell' (Infern Celestial), el 2009. Aquesta edició especial de luxe es presenta en format doble LP vinil, les onze cançons originals al primer; i altres deu temes incloent cançons inèdites, versions alternatives, maquetes musicals, i alguna versió d'altres artistes, com la coneguda 'Girls Just Want to Have Fun' de Cindy Lauper, cançó amb la qual tancaven les seves actuacions de la gira de presentació de Heavenly Hell al llarg del 2009, al segon i amb un llibret amb diverses fotografies i textos.