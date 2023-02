Primer de març, 9.30 hores, la Gran Final del PALMATRUC a l'envelat del Parc de la Mar de Palma

Després de tres mesos des que s'inicià el projecte PALMATRUC que ha coordinat la Delegació a Palma de l'Obra Cultural Balear, amb l'objectiu de difondre el truc als barris de Palma, arriba aquest dimecres, 1 de març, dins el marc del Dia de les Illes Balears, la gran final que disputaran les 16 millors parelles dels diferents barris de Palma que han participat a través dels espais com Can Alcover, Espai Suscultura, Bar la Tertúlia, Bar Mònaco, Supermercat Cooperatiu Terranostra, Passatemps i Cafè Sa Plaça de Sant Jo

Prop de cent persones entre aprenents i jugadors i jugadores de diferents edats, gràcies a l'assessorament de la Cooperativa Cultural Corda i Poal han donat color, alegria i estimació al truc com joc popular de cartes i molt jugat als pobles de la part forana, especialment durant el passat segle i que necessita que es recuperi a Palma.

La jornada final de dia 1 de març, començarà a les 9.30 del matí, on les 16 parelles finalistes es distribuiran en 4 grups i faran una lliga a una volta; els campions disputaran per eliminatòries per obtenir el títol de campió o campiona; els segons de cada grup jugaran del 5è al 8è lloc, els tercers del 9è al 12è i els quarts del 13è al 16è; per definir les posicions de cada parella i aconseguir els premis, que estan tots relacionats amb les Illes, des del viatge que aporta Balèaria, als dos quadres del jove artista Lluís Vidaña donats pel Govern, dues nits d'hotel, productes locals com alimentació ecològica, begudes locals, llibres, sopars, berenars entrades de teatre, cinema, pastisseria, ceràmica…, gràcies als 26 espònsors, on també hem de destacar els siurells pels segon i tercer lloc de l'olleria Cas Canonge de Palma Pòrtol, que també ha realitzat els plats commemoratius que rebran tots els participants.

La normativa del torneig serà la que té aprovada la Federació Balear de Truc i s'espera que finalitzi la jornada a les 14.00 hores amb el lliurament dels premis i detalls per haver participat.

Sens dubte serà una jornada lúdica, divertida i alhora reivindicativa del nostre patrimoni cultural i oberta a totes les ciutadanes i ciutadans de les Illes.