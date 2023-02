Un capvespre de dijous carregat de presentacions de llibres

L'agenda de l'horabaixa d'aquest dijous, 23 de febrer, està plena de presentacions de llibres a diferents indrets de Palma i Mallorca. Vos n'oferim una breu ressenya de cadascuna:

'El Tramoista. Història familiar del Forn del Teatre I (1826-1866-1869)'

Novel·la sobre el passat familiar d'aquest forn emblemàtic de Palma, a càrrec d'Àngel Francesc Gené i Ramis.

A la llibreria Quart Creixent, Palma, a les 19.00 hores.

'La guerra civil a Palma'

El primer estudi sobre Palma en temps de la Guerra Civil, entre 1936 i 1939, a càrrec d'Antoni Vidal Nicolau, i editat per Illa Edicions.

Organitza l'àrea d'Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma amb la col·laboració de la Comissió 24 de Febrer.

A la Biblioteca de Cort, Palma, a les 19.00 hores.

'Contra el Món'

Una història de vides trasbalsades que bull de vitalitat i que és, alhora, un retrat poderós del nostre temps. Novel·la de Pere Antoni Pons, editada per Editorial Empúries.

L'autor conversa amb Nanda Ramon i Amadeu Corbera.

A la llibreria Rata Corner, Palma, a les 19.00 hores.

'La desfeta del paradís. Crònica sociològica del boom turístic a les Balears'

«El turisme ha estat un autèntic tsunami per a les Balears. A finals dels anys cinquanta, amb l'ajuda d'EUA, el franquisme s'aferrà a la industria del sol i platja per sortir de l'autarquia». Escrit per Antoni Janer Torrens, i editat per Moll Nova Editorial.

Presentació a càrrec de Margalida Ramis i David Abril, i organitzada per la delegació de l'Obra Cultural Balear d'Inca.

A la Fundació Es Convent, Inca, a les 19.30 hores.

'Els Cognoms de les Illes Balears'

Obra que reuneix 1.932 noms de família de l’arxipèlag, des de l’Edat Mitjana, quan es varen fixar, fins a mitjans del segle XX.

A càrrec de Gabriel Bibiloni, i editat per Moll Nova Editorial.

Organitza la delegació de l'Obra Cultural Balear de Marratxí.

Al Museu del Fang, Molí de Sa Cabaneta, a les 19.30 hores.

'Macs, pols i campanes. Memòries d’una generació'

La novel·la de Joan Miralles Monserrat representa un compendi històric i sociològic de la peripècia existencial d’un mallorquí que fugia de les condicions miserables de la societat illenca.

Acompanyaran l’autor Miquel Sbert i Miquel Montserrat, que en farà la presentació.

Organitza la delegació de l'Obra Cultural Balear de Vilafranca.

A la Biblioteca Municipal de Vilafranca de Bonany, a les 20.00 hores.