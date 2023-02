L'Auditori d'Alcúdia acull l'obra 'Germania 500' d'Antoni Mairata

El proper dissabte, 25 de febrer, a les 20 hores, l'Auditori d'Alcúdia acollirà l'obra 'Germania 500' d'Antoni Mairata, interpretada per l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears amb lletra de Maribel Servera, revisió de Bartomeu Mestre, escena Marga López, cantant Marian Lush, narrador Rodo Gener i direcció Bernat Quetgles.

La Germania de Mallorca fou una fita rellevant en la història que no ha estat especialment recollida o tractada per la cultura popular en forma de cançons, rondalles o similars. És una ocasió idònia per a aprofundir en els coneixements sobre aquest esdeveniment tan transcendental per a la història de Mallorca, per acostar-nos-hi d'una manera rigorosa i crítica, però també, per donar-lo a conèixer a la societat.

Els principals objectius d'aquest espectacle són «crear un concert d'alt contingut pedagògic i visual; difondre la música d'un jove compositor mallorquí que està triomfant arreu del món; transmetre, mitjançant un projecte escènic, el significat de l'alçament dels agermanats entre el públic i que el públic no surti indiferent de l'espectacle, i en lloc de donar-li respostes, crear-li preguntes».