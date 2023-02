'Mallorquins! Defensem les Illes! Defensem ca nostra!' nou article de Pere Carbonell Vidal a Ploma.cat

«L'illa de les mil cares, terra de gegants i de pirates, desitjada per tanta gent que les seves roques i els seus arbres temen que arribi un dia que ja no sàpiguen de qui són. Mallorca, l'illa estimada de la Mediterrània, que sura damunt la mar aguantada per columnes que, diuen, arribaran a esbucar-se i tot desapareixerà...»

Aquest és el començament de la nova aportació de Pere Carbonell Vidal publicada a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

Podeu llegir l'article complet al següent enllaç:

'Mallorquins! Defensem les Illes! Defensem ca nostra!'