El Teatre Principal de Palma estrena 'Bad Moon', una obra que visibilitza els transtorns mentals

El Teatre Principal de Palma estrenarà el divendres 17 de març, a les 20 hores, el muntatge teatral Bad Moon, una obra interpretada per Héctor Seoane, qui també n'és l'autor. L'obra és una coproducció del Teatre Principal de Palma amb la companyia Migrants. Compta amb la direcció de Joan M. Albinyana, a més de l'assessorament artístic de Joan Maria Pascual i el disseny de moviment de Maite Villar, qui també ha treballat com a ajudant de direcció.

A més de la funció del divendres 17, Bad Moon també es podrà veure el dissabte 18, a les 18 hores, i el diumenge 19, també a les 18 hores. Cal recordar que després de la funció del diumenge se celebrarà un col·loqui Principal Plus, que estarà moderat per la psicòloga Mariona Ribas.

Aquesta obra, que en bona part està basada en fets reals, tracta el tema dels trastorns mentals i les conseqüències que en tenen dins de la nostra societat, com s'amaguen i com arriben a afectar les relacions personals i familiars. En paraules d'Héctor Seoane, és «una obra que parla del TOC (trastorn obsessiu compulsiu) i de retruc hi ha altres temes subjacents, com el bullying. Però no vol explicar el TOC, sinó que el vol mostrar, i mostrar com aquesta particularitat condiciona la forma de relacionar-se».

Josep R. Cerdà, director del Teatre Principal de Palma, ha aclarit que Bad Moon es tracta d'una obra «molt potent, molt intensa; amb un format petit, però que té una gran complexitat tècnica». «La coproducció d'aquesta obra enllaça amb les línies de coproducció del Teatre Principal que permet fer projectes més sòlids i de més recorregut», ha declarat Cerdà.

«Bad Moon parla de trastorns mentals, però no és un espectacle per fer un discurs sobre trastorns mentals. Bad Moon és sobretot un thriller, una història molt ben estructurada i molt ben contada», ha conclòs el director del Teatre Principal de Palma.