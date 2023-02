La Fundació Mallorca Literària comença la campanya 'A Mallorca, Darrers Dies!'

La Fundació Mallorca Literària ha presentat la campanya 'A Mallorca, Darrers Dies! Voleu fresses?' en el marc de la tasca realitzada sobre el Tradicionari de Mallorca. Tal com ha explicat aquest dissabte el Consell de Mallorca, des del Museu de la Paraula-Casa Rafel Ginard es treballa per a divulgar els continguts del tradicionari al llarg de l'any a través d'activitats i propostes en diferents àmbits. En aquests moments ens trobam a punt de començar els Darrers Dies i la Quaresma, que representen la culminació del cicle de festes d'hivern, que es caracteritzen pels jocs i activitats burlesques: matances, Nadal i Sant Antoni.

En aquesta línia continuen els Darrers Dies, que representen la disbauxa, la festa, la befa, l'intercanvi de rols (de gènere, de classe, identitaris...), l'exuberància, la sàtira, la impunitat de l'anonimat, el parlar gras i l'excés de menjar i beure. «Una catarsi col·lectiva davant l'adveniment de la Quaresma, una època de recolliment i penitència», han indicat.

La tasca divulgativa de la Mallorca Literària se centra a donar a conèixer el sentit de la festa més enllà de les desfilades de les rues, i per això proposa un seguit d'activitats per a tots els públics que relacionen els usos i costums d'abans amb els valors educatius actuals, com ara el reciclatge i la reutilització de materials a l'hora de fer les disfresses i els instruments festius, la promoció de valors com la llibertat d'expressió, etc.

Programa d'activitats

Les activitats que ofereix Mallorca Literària amb motiu de la campanya dels Darrers Dies són:

Dimarts 21/02 – Artà: 'Els sons de la festa'. Recollida d'enregistraments per a l'Arxiu Oral de Mallorca

Dissabte 25/02 – Museu de la Paraula, Sant Joan: 'Festa o bonda: Darrers dies i Corema'. Activitat familiar.



Del 16 al 27/02 – 'Voleu fresses? Feim festa pels Darrers Dies!' Sessions familiars a les biblioteques.

Del 22 al 28/02 – Taller del Tradicionari: Sessions Cultura per la pau amb persones refugiades per la guerra d'Ucraïna.

A més de les activitats obertes al públic i amb col·lectius específics, la Fundació Mallorca Literària ofereix una programació d'activitats als centres educatius sota demanda. Enguany es realitzaran un total de 32 sessions, repartides en 16 centres, que arribaran a 700 alumnes, sota el títol 'FESTA O BONDA: Darrers Dies i Quaresma'. Una activitat per a introduir els conceptes, rituals i elements que conformen les celebracions dels Darrers Dies i la Quaresma a través de propostes teòriques i pràctiques adaptades a cada cicle educatiu.

Cultura per la pau

Enguany, com a novetat, es realitzaran tres tallers per a persones refugiades de la guerra d'Ucraïna. Aquestes activitats estan organitzades conjuntament amb Cultura Inclusiva Balears i l'Obra Social La Caixa i tenen l'objectiu d'acostar el patrimoni oral de Mallorca a les famílies d'Ucraïna que es troben actualment a Mallorca. Els tres tallers estan dirigits a les persones que es troben sota acollida en programes de les entitats Creu Roja, Amar Ucrania, Fundació Montision Solidària i Per ells.