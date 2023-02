Per molts d'anys, Teatre del Mar!

Desembre i gener han estat dos mesos de gran intensitat i emocions viscudes per al Teatre del Mar. Durant aquests dos mesos s'han celebrat els actes de celebració dels trenta anys.

El tret de sortida va ser el 17 de desembre de 2022 amb el 'Concert 30 anys S'Arrual Jazz Mort', una celebració d'aniversari conjunta, ja que aquesta banda també celebra trenta anys, tres dècades de fer música fresca, divertida i en directe. El repertori de S'Arrual recorre el jazz més clàssic de Nova Orleans amb els dixielands de les bandes de carrer del sud dels Estats Units, el repertori de Duke Ellington de l'època del Cotton Club i, també, el swing clàssic dels 30, tot això combinat amb versions de temes populars més actuals amb lletres originals de Toni Isern.

Dies després, el 23 de desembre, es va dur a terme una edició especial de Teatre Comunitari, que per primera vegada va tenir un format totalment col·lectivitzat, hi varen participar una trentena de persones de l'Associació de Veïns Vogar i Ciar, de l'Associació d'Espectadors del TdM, i els infants dels tallers que la Fundació realitza a través del projecte social Migracions. La temàtica de la peça 'Ca n'Herodes' va girar entorn la representació d’Els Reis, una antiga tradició del barri, però amb un caire actualitzat i de denúncia, que tracta temes que afecten de ple al barri com són l’especulació immobiliària i la pèrdua d’identitat comunitària.

Dins el mes de gener, el dissabte 7, es va celebrar l'especial i tradicional homenatge a l'activista sindicalista, comunista i feminista Aurora Picornell i a les Roges del Molinar: Catalina Flaquer, Antònia Pascual, Maria Pascual i Belarmina González, que des de 2016 l'acull el Teatre del Mar. Enguany va ser un acte d'homenatge més sentit que mai després d'haver localitzat les restes d'Aurora Picornell en el cementeri de Son Coletes de Manacor. Va comptar amb les intervencions de David Ginard, Neus Tur, Toñi Fernández, Lila Thomàs, Toni Tugores i de la Societat de Ciències Aranzadi. La part musical va ser a càrrec de Biel Majoral, Delfí Mulet, Miquel Brunet, Aina Tramullas i Sílvia Rechach. I es va representar 'Les filles del rellotge' (fragment de l'obra 'Llum Trencada' d'Iguana Teatre).

A banda de la presentació a Mallorca del documental 'Empuñando el alma: Ensayando con Lluís Pascual', el dissabte 14 de gener, per part de l'Academia de las Artes Escénicas d'Espanya. Els actes de celebració dels trenta anys varen concloure, el 28 de gener, el mateix dia que va néixer el Teatre del Mar en 1993

amb l'acte central 'Som d'aigua de mar'. Conduït per Aina Salom, i amb parlaments a càrrec del president de la Fundació Teatre del Mar, Joan Mas i Vives; de la Presidenta del Govern Balear, Francina Armengol; una representat de la Fehm; i del director del TdM, Carles Molinet.

També es va projectar el documental 'Un teatre del poble II", realitzat per Bernat Arzayus. Va comptar amb un recital de poesia de Blai Bonet per part de l'escriptor Biel Mesquida, nou Patró honorífic; una lectura dramatitzada d'El prisat escau a Ismene' , un fragment de l'obra de Biel Mesquida, 'Els missatgers no arriben mai', per part de l'actriu Marina Nicolau; i una intervenció musical a càrrec dels músics Miquel Àngel Aguiló, Francisco Aguiló i Gori Matas. Es va lliurar la T de plata a l'actriu i productora Maruja Alfaro, tota una icona dels escenaris. I es va fer un record al cineasta mallorquí Agustí Vilallonga, que havia mort sis dies enrere, així com a Rafel Lladó, escenògraf del Teatre del Mar, i altres persones vinculades a la història de l'espai. També es va fer la presentació del Llibre 30 anys, amb portada de l’artista Ferran Aguiló.

Amb l'alegria de la celebració i la satisfacció d'exhaurir totes les entrades dels cinc esdeveniments, el Teatre del Mar comença ara amb una temporada excepcional. Aquest cap de setmana, del 10 al 12 de febrer, amb el sus de 'Petites tragèdies, de la companyia Iguana Teatre. Un muntatge sobre les passions humanes, que adapta textos de Pushkin a l'actualitat traspassant la frontera entre la tragèdia i la comèdia. Al qual no li falta manifestacions d'amor, d’engany, d'avarícia, d'enveja, de gelosia..., en les interpretacions de Marina Nicolau, Rodo Gener i Carles Molinet, amb la direcció de Pere Fullana.

Com a novetat, aquesta temporada de celebració dels trenta anys, l'Associació Espectadors del TdM ha organitzat un cicle de col·loquis programats al llarg de tot el 2023, tots ells conduïts per Pep Toni Mendiola. El cicle s'estrena aquest diumenge, 12 de febrer, amb un col·loqui amb tot l'equip de 'Petites tragèdies', després de la funció dominical, que s'avança a les 18.00 hores.

La programació especial d'enguany recull les representacions teatrals de companyies que han trepitjat l'escenari del Teatre del Mar al llarg d'aquests trenta anys i que han deixat una empenta important en la història del TdM, com són les de Pont Flotant, Alberto San Juan, Leo Bassa, Toni Albà, Sergi López, Teatre del Temple, Tiziana Teatre, Albena Teatre, Miriñaque Teatro, Mont Plans, Meridional... De les quals anirem fent difusió.

De moment, gaudiu de 'Petites tragèdies' aquest cap de setmana i ompliu el Teatre. Celebrem entre totes i tots dels trenta anys del Teatre del Mar, per molts d'anys i bons!