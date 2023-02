L'OCB presenta el vi commemoratiu del 60è aniversari de l'entitat

Catalina Bibiloni, vicepresidenta segona de la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear (OCB), ha presentat el vi commemoratiu del seixantè aniversari de l’entitat acompanyada de Guillem Contestí, dissenyador de la botella, i Mireia Oliver, representant de Vins Can Majoral, el celler encarregat de la producció del vi. Tots ells han celebrat la continuïtat dels valors de l’entitat seixanta anys després de la seva fundació i han coincidit en sentir-se agraïts d’haver format part d’aquest projecte.

En el marc dels actes per a celebrar els seixanta anys de l’entitat, l’Obra Cultural Balear ha presentat el vi commemoratiu per a «brindar per tots aquests anys i els que vendran». Una iniciativa que sorgeix per a festejar el seixantè aniversari de la fundació de l’OCB i aplaudir que, sis dècades després, aquesta continua fidel als objectius fundacionals i és l’entitat de referència en defensa de la llengua, la cultura i el dret a l’autogovern de les Illes Balears.

Guillem Contestí, encarregat de dissenyar l’etiqueta de la botella commemorativa, ha assenyalat que la pintura realitzada respira, en essència, modernitat, però alhora conserva els elements distintius de l’OCB. En conjunt, el creador ha assegurat que la imatge desprèn un «toc modern, abstracte i elegant».

D’altra banda, l’OCB ha comptat amb Vins Can Majoral per a produir el vi. Mireia Oliver, representant del petit celler familiar fundat el 1979 a Algaida, ha assenyalat que el vi seleccionat és un Turgent de 2017 de cultiu ecològic i de varietat sirà. «De color picota intens amb menisc violaci, el vi s’infla dins la boca, l’omple i té una gran tanicitat. A més, en ser un vi de guarda, les seves característiques singulars permeten degustar-lo immediatament o conservar-lo en condicions òptimes per desenvolupar nous matisos durant els primers anys», ha explicat.