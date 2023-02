El castell de Bellver acull una exposició sobre l’arquitecte i urbanista José Ferragut

El batle de Palma, José Hila, i el tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, han inaugurat l'exposició d'homenatge a l'arquitecte i urbanista José Ferragut al castell de Bellver. A l'acte també han assistit la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i la comissària de l'exposició, Judit Vega.

El batle ha volgut posar en valor la figura de Jose Ferragut i de la seva obra. «Com a Ajuntament, hem preparat aquesta exposició per a retre-li homenatge com a ciutat», ha remarcat.

Per la seva part, Noguera ha expressat la importància de la figura de Ferragut tant per «la seva obra d'arquitectura, urbanisme i disseny com per la seva defensa i documentació del patrimoni, el seu pensament i la seva defensa de Mallorca».

L'exposició té com a objectiu difondre l'obra de Ferragut i situar-la en el marc de la història de l'arquitectura, urbanisme i disseny de les Balears i, en comparació dels seus contemporanis, a escala mundial. L'homenatge es plasma mitjançant l'exposició i difusió dels seus projectes, fotografies, pel·lícules i escrits.

L’exposició està instal·lada a la capella del castell, a la sala d'exposicions temporals. Consta de nou plafons i sis vitrines amb documentació que alberguen 112 documents com plànols, fotografies, i revistes on es pot veure l'obra de Ferragut a les seves diferents fases.

Destaca tres vitrines amb objectes, com estris de cinema (Ferragut era un aficionant al cinema i feina les seves pel·lícules) i un dels quaderns d'anotacions que emprava l'arquitecte.

També compta un espai, aquesta mostra, pels dissenys litúrgics que va fer i que són un dels pilars de la seva feina, junt amb els projectes de temples com La Porcíncula o l'església de Sant Agustí, de Palma. Justament, aquest mobiliari litúrgic té el seu propi espai amb els plànols de les cel·les dels seminaristes, amb el disseny dels llits i de les estanteries. També destaca una cadira del presbiteri de Lluc.

Els dibuixos són part del llegat que alberga l'arxiu municipal, i mostren els projectes damunt paper dels nous edificis de Jaume III. Un dels darrers panels està dedicat a l'urbanisme, arquitectura i disseny i cinema, entre altres, juntament amb la biografia de Ferragut i els seus col·laboradors, amb un panell que incideix amb l'ètica del treball.

En aquest sentit, l'exposició és un homenatge a Ferragut, en primer lloc, però també a tota una generació: el seu equip a l'estudi i els artistes que hi van treballar, com el Lluís Castaldo, Albert Garcia, Jaume Mir, Pere Pavia o JJ Castro entre d'altres.

En paraules de la comissària de l'exposició, Judit Vega, «només coneixent es pot apreciar, estimar i tenir cura del patrimoni. Mitjançant aquesta exposició sensibilitzam els ciutadans amb l'objectiu de protegir aquests béns culturals i evitar que es continuïn destruint».