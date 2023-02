Presentacions de llibres de la mà de l'OCB

Els propers dies arriben amb un ventall de presentacions de llibres promogudes per l'Obra Cultural Balear (OCB), són les següents:

'Els Camins de Palma (Volum segon)'

L'Obra Cultural Balear de Palma presenta el llibre 'Els camins de Palma (Volum segon)' editat per Lleonard Muntaner, de Bartomeu Carrió i Joan Carles Palos. Un nou recull d’itineraris que transcorren per la zona periurbana del municipi de Palma, a través del qual redescobrir un espai que sovint ens passa desapercebut. Viure i sentir un paisatge que ens és proper i alhora desconegut, que atresora valors naturals i una llarga història, plasmada sobre el territori i present encara a la memòria col·lectiva.

L'acte serà el dijous 9 de febrer, a les 19.00 hores, a Can Alcover (c. Sant Alonso, 24, Palma). A la presentació hi intervendran Tomàs Vibot, filòleg i investigador, i els autors, Bartomeu Carrió i Joan Carles Palos

'Olímpics Populars'

L'Obra Cultural Balear de Llucmajor presenta el llibre 'Olímpics populars', editat per Gales, de Pau Tomàs Ramis. Una obra que pretén retornar la veu als mallorquins que partiren, el juliol de 1936, cap a Barcelona a participar de l'Olimpíada Popular. Una concentració de caràcter obrer i antifeixista de gran magnitud i de repercussió mundial on l’esport i el folklore n’havien ser els protagonistes. Així com transmetre les emocions viscudes per ells i els seus familiars.

L'acte serà en dijous, 9 de febrer, a les19.30 hores, al Claustre de Sant Bonaventura (c. Fra Joan Garau, 2, Llucmajor). A la presentació hi intervendrà l'autor, Tomàs Ramis.

'Les plomes de Franco'

A Sant Llorenç des Cardassar la presentació del llibre 'Les plomes de Franco' editat per Illa, d'Antoni Tugores. «Un màxim esforç d’objectivitat i de veracitat (en el cas present, no renyida amb el punt d’humor que es desprèn de la comicitat involuntària del feixisme) per acostar-se a un objecte d’estudi que esglaia tant com fascina, i que ens interessa no tant pel que va ser sinó pel que encara és dins les nostres vides, i que no és altre que la Guerra Civil. Per comprendre’l en tota la seva extensa i espantosa complexitat». Del pròleg de Sebastià Alzamora.

L'acte serà el divendres 10 de febrer, a les 20.00 hores a l'Espai 36 (c. Major, 36). A la presentació hi intervendran l'historiador Jaume Claret i l'autor, Antoni Tugores.

'Macs, pols i campanes. Memòries d’una generació’

L’Obra Cultural Balear de Santa Maria del Camí organitza la presentació del llibre ‘Macs, pols i campanes. Memòries d’una generació’ de Joan Miralles i Monserrat. «Hi ha llibres que surten del marc editorial i vessen com grans inundacions d'idees, paraules, emocions i fets històrics, irrepetibles en la seva construcció i únics en el seu desenvolupament. Llibres que són d'autor, singulars i màgics, com allò que no és fruit de l'ambició ni de la cobdícia, sinó de l'amor incondicional a una gent, a un poble i a una nissaga. Aquestes són les característiques del llibre 'Macs, pols i campanes'». Rosa Planas a Ultima Hora.

L'acte serà el divendres 10 de febrer, a les 20.30 hores, a l'Espai Passatemps (C/ Marquès de la Fontsanta, 14). A la presentació hi intervendran Mateu Morro, historiador i escriptor, i l’autor, Joan Miralles i Monserrat.

'Trenant Vides (Ma mare)'

L'Agrupació Cultural de Porreres convida a assistir a la pròxima activitat que duran a terme. És una activitat conjunta amb l'associació Veus Feministes a la qual pren part el seu grup de poesia Tallats de Lluna.

Es tracta d'una presentació i una lectura dramatitzada de l'obra Trenant Vides (Ma mare), de Bel Mut. La novel·la va guanyar el Premi Vila de Sencelles 2022 de narrativa i està editada per Edicions Balèria. «L’autora va tenir l’amabilitat de cedir-me les primeres pàgines per a un pròleg on puc destacar els valors d’aquesta narració: memòria, tradició, vides difícils en altres temps, dones obrint camí, i una tècnica fluïda que fa que la lectura avanci com si sentissis les veus que t’ho van desplegant tot.» J.M. Vidal-Illanes

L'acte serà el dissabte 11 de febrer, a les 18.00 hores, a la Biblioteca Municipal de Porreres. Hi intervendran Josep M. Vidal-Illanes, escriptor, i Maria Victòria Secall, poetessa, i l'autora, Bel Mut.