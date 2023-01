Homenatge a Rafel Ramis al Teatre Principal amb l’estrena de '7 agulles per la bombolla'

L’actor Rafel Ramis, que morí el passat mes d’octubre, serà homenatjat aquest cap de setmana al Teatre Principal de Palma amb l’estrena del darrer treball on participà l'intèrpret bunyolí. Es tracte del migmetratge 7 agulles per la bombolla, del realitzador mallorquí Pau Pascual.

La pel·lícula es projectarà el divendres 27 i el dissabte 28 a les 20 hores a la Sala Petita del Teatre Principal. A més, la funció inaugural comptarà amb les intervencions de companys de Ramis, que recordaran alguns moments de la seva trajectòria i anècdotes personals. També hi participarà Marga López, en representació de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears.

Durant la presentació de l’acte la vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, s’ha referit a Rafel Ramis com «un dels actors més habituals i estimats de l'escena mallorquina». L'ha definit com un actor autodidacta i polivalent, i s'ha referit al Teatre Principal com «el lloc adequat per homenatjar un actor de la trajectòria i el reconeixement popular de Rafel Ramis».

Pau Pascual s’ha felicitat per haver pogut «congriar forces i energies per aquest homenatge, un deute que teníem amb en Rafel». Sobre la pel·lícula, Pascual ha explicat que és «un encàrrec de Suscultura, per explicar els principis cooperativistes i l’economia solidària», que resolen «en clau de comèdia».

El director del Teatre Principal, Josep R. Cerdà, també ha recordat Rafel Ramis, de qui ha dit que «jugà un paper central en la història contemporània del teatre a les illes Balears». «Rafel Ramis va ver una feina de picar pedra per ajudar a convertir el teatre popular dels anys 70 en el teatre professional que tenim ara», ha conclòs Cerdà.