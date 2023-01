[VÍDEO] Arriba a La Fornal l'espectacle 'Límit', un joc de superació a través del clown gestual

Aquesta setmana arriba la sala La Fornal (Manacor) una nova producció de la companyia Maria Andrés (País Valencià). Després de girar cinc anys a escala estatal i internacional amb 'Fràgil', que també va presentar a La Fornal l'any passat, Maria Andrés ara torna amb el nou espectacle 'Límit'. Una proposta que va estrenar el novembre passat i que presentarà a La Fornal el proper diumenge, 29 de gener, a les 19 hores.

Es tracta d'un espectacle molt personal ple d'humor, absurditat, poesia i tendresa. La proposta està destinada a un públic adult i gira al voltant dels límits. És un repte per a l’actriu i la persona, una empenta a fer tot allò que no ens atrevim a fer i un joc de superació. Tot plegat a través del llenguatge del clown gestual i la poesia, tal com s'observa al tràiler:

Les entrades es poden adquirir aquí.