CineCiutat projectarà aquest dijous els curtmetratges guanyadors dels premis Futurs Utòpics

CineCiutat acull aquest dijous 12 de gener a les 19 hores la projecció dels curtmetratges guanyadors dels premis per a projectes audiovisuals Futurs Utòpics de la Mediterrània. Es tracta de quatre documentals audiovisuals que aborden diferents realitats de la Mediterrània, com les migracions, la interculturalitat, l’ecofeminisme o la llibertat d’informació. Tots tenen la col·laboració de persones o col·lectius d’altres països de la Mediterrània i el fil conductor de la recerca de futurs utòpics per empènyer els canvis i la transformació ecosocial.

Els premis són convocats per l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, en col·laboració amb el Servei d’Activitats Culturals, i amb el suport de la Direcció general de Cooperació de Govern de les Illes Balears. Tenen per finalitat, segons les entitats convocants, «impulsar la promoció i la producció cultural i, al mateix temps, imaginar nous futurs utòpics de la Mediterrània vinculats als objectius de desenvolupament sostenible».

S'atorguen un total de quatre guardons, corresponents al primer i segon premi de dues categories establertes per la durada del curtmetratge. Els guanyadors de la present edició són el documental La Farsa, de Guillem Miró Mateu, Les espigadores de Nador, de Jeroni Obrador Rosselló, Veus dins el mur, d’Aguait, i Al compàs, de María Jiménez Andrés.